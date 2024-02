9. november 2022 ga helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord, i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft.

Etter Helse Nord fikk et justert oppdrag fra helse- og omsorgsministeren 16. januar gjennom sykehustalen og foretaksmøte, har administrerende direktør varslet at et justert høringsdokument fremmes til neste styremøte 28. februar.

Representanter fra flertallet i Hadsel har så langt ikke fremmet en eneste uttalelse eller innspill som er diskutert av kommunestyret, dette til tross for at det har vært skissert inngripende kuttforslag for sykehuset vårt.

Hadsel Senterparti mener ordfører har et særlig ansvar for å involvere alle politiske partier i omstillingsarbeidet i Helse Nord. Videre mener vi det vil være nødvendig og ikke bare jobbe på tvers av partipolitiske skillelinjer, men også sammen med arbeids- og næringsliv, tillitsvalgte og frivillige.

Ordfører lovet i fjor høst at han skulle ta initiativ til å invitere alle gruppelederne for en strategidiskusjon med mål om felles innsats. Så langt har initiativet uteblitt til tross for flere spørsmål fra kommunestyrets medlemmer.

På den bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til vedtak: