Vi vet at juli er høysesong for svindel. Folk er mindre på vakt for at svindel kan skje – og dette vet svindlerne.

Vi ser at populære svindelmetoder nå i sommer er at svindlerne ringer og utgir seg for å være Politiet, Økokrim eller «banken din». Vi ser også falske SMSer fra Kredinor og BankID.

Det er og flere som utgir seg for å være en venn på Facebook og spør om du vil være med på en konkurranse. Dere vinner konkurransen og da blir du bedt om å oppgi kortinformasjon som gevinsten kan overføres til. Vi har også sett at de spør om BankID passord og koder, samt Vippskode.

Nordeas svindelekspert Ida Marie Edholm har følgende råd for å unngå svindel: