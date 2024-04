Nå må de svakeste skjermes, ikke bli utsatt for kutt, sier fylkestingsrepresentant for FRP i Nordland, Kassandra Eleni Petsa. Hun viser til at det er de mest sårbare i samfunnet som har fått det verre etter at regjeringen endret skattefradragene på gaver til frivillige organisasjoner.

For to år siden gikk grensen for skattefradrag for slike gaver ned fra 50 000 til 25 000 kroner. Petsa peker på at argumentasjonen var at disse gavene kom de rike mest til gode, men at faktum har vist seg å være helt motsatt.

De aller fleste som gir slike gaver har en helt normal lønn. Og de aller fleste som mottar slike gaver har en inntekt som er langt under normalen, og er blant de meste sårbare i samfunnet vårt. Med de prisene vi ser i samfunnet i dag, så er ikke dette holdbart, sier Petsa. FRP-politikeren er nå svært bekymret for følgene av disse kuttene, spesielt for de mest sårbare i samfunnet.

Rammer svært skeivt

Petsa viser til at det er organisasjoner som jobber for å styrke velferden og støtte de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt, både nasjonalt og globalt, som opplever at de blir hardest rammet av disse kuttene. Hun viser til foreninger som Kirkens-SOS, Plan International Norge og Kirkens Bymisjon.

Dette er en situasjon som må rettes opp snarest mulig. Vi oppfordrer regjeringen til å revurdere disse kuttene og heller jobbe for å styrke støtteordningene for frivillige organisasjoner. Dette vil ikke bare bidra til å opprettholde velferden i samfunnet vårt, men også til å opprettholde arbeidsplasser og den viktige innsatsen som frivillige bidrar med. Og ikke minst – det vil komme de aller mest sårbare til gode, avslutter Petsa.

Under følger forslaget til uttalelse som Petsa ønsker at hele Nordland fylkesting skal stille seg bak: