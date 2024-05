Når fergen ikke går, toget ikke finnes, og det blir for langt med bil, blir tilgangen på en flyplass avgjørende. Kortbanenettet er hovedpulsåren i nord, og flyplasser landet rundt knytter distriktet sammen med resten av Norge og verden. Både for folk som skal hjem og for produkter som skal frem. Vi kan med sikkerhet anta at distriktene landet rundt ville sett svært annerledes ut om kortbanenettet ikke hadde eksistert.

Vi står nå overfor en sommersesong preget av kaos, med mange flyavganger utsolgt allerede tre måneder i forveien. Dette kaoset er direkte skapt av regjeringens manglende planlegging. Høyre i Nord-Norge krever at regjeringen rydder opp i sitt eget rot.

Når maksprisene er senket, men avgangene også er redusert, blir det paradoksalt nok både vanskeligere og oftere dyrere for folk å finne flybilletter som er tilgjengelige, de få billettene som faktisk er igjen ankommer til såpass ugunstige tidspunkt at man må ty til overnatting på hotell. Totalt sett øker dermed prisen for reisen betydelig.

Reduksjonen i makspriser for flybilletter er et positivt tiltak som Høyre i nord støtter. Det er et steg i riktig retning. Nå er tiden for å sikre at billigere billetter kommer folket og næringen til gode. Høyre i nord vil sikre tilstrekkelig antall flyavganger til gunstige tider, og det mener vi regjeringen må ta tak i raskt.

Bare slik kan vi garantere at de reduserte prisene faktisk kommer reisende til gode.