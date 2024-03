Skal vi nå egentlig ønske Tesla velkommen?

Jeg har fulgt debatten angående etablering av ladestasjon for elbiler, og da spesifikt etableringen av en ladestasjon fra Tesla fra sidelinjen. For hver dag som har gått har jeg blitt stadig mer forundret over at samfunnet virkelig er blitt slik at convenience og komfort skal trumfe alt.

De fleste av dere må jo ha fått med dere at Tesla er i en rivende konflikt med de fleste av de verdiene og det samholdet som har skapt det norske samfunnet og den nordiske modellen for maktbalanse i arbeidslivet.

I Sverige har det vært streiker i flere måneder siden Tesla nekter de ansatte tariffavtale. Teslas eneveldige (om ikke alltid opplyste) enehersker og løse kanon på dekk, Elon Musk, har uttalt at han anser fagforeninger som samfunnsfiendtlige, og har til og med uttalt at fagforeninger er galskap og skaper ulikhet.

Er det slike holdninger vi skal ønske velkommen til Sortland?

Dette er ikke et forsøk på å henge ut noen av de mange Tesla-eierne som allerede har kjøpt og er fornøyd med bilen sin.

Men at eieren har uttalt at han heller trekker seg ut av sine største markeder enn å tillate at de ansatte skal ha normale rettigheter i arbeidslivet bør faktisk påvirke de valgene vi tar fremover. I Norge er det faktisk nå slik at ansatte melder seg inn fagforeninger i hemmelighet i redsel for represalier.

Vil vi virkelig ha en prangende reklame for dette gufset fra mindre opplyste tider midt på torget utenfor Kulturfabrikken? Vil egentlig Skipsgården det?

Alle de andre skiltene i området kan man påvirke, men her skal det altså komme reklame i tilknytning til eksisterende virksomhet for et selskap med tvilsomme verdier, og eieren av området vil ikke ha noen mulighet for å fjerne det..

Jeg ville ikke påtatt meg det ansvaret for forringelse av markedsverdien, hadde jeg vært eier ville jeg forsøkt å skyve dette så langt ut i bakgården som mulig.

Tesla-eierne må selvfølgelig få mulighet for å lade bilen sin, men vi som samfunn bør kanskje stå samlet om at vi ikke ønsker prangende reklame for et selskap med slike verdier mitt i øynene på alle.

Selv jobber jeg for et selskap som aktivt går ut og ber ansatte organisere seg, og er stolt av det.