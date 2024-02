I dag taper du økonomisk på å velge 80 prosent foreldrepengeutbetaling, om du ønsker lenger foreldrepermisjon sammen med barnet ditt. Det retter Arbeiderpartiet- og Senterparti-regjeringa nå opp i.

Det er jeg glad for. For jeg ser ingen grunn til at samlet utbetaling ved 80-prosentvarianten skal være lavere enn hvis man velger en kortere permisjon med 100 prosent lønnskompensasjon. Dette grepet, sammen med billigere barnehage og SFO fra høsten av, vil gjøre hverdagen lettere for mange barnefamilier.

På mange vis er det rart at høyresiden, med Høyre, Frp og Krf i spissen, har ropt så høyt om foreldres valgfrihet, men aldri klarte å forbedre foreldrepermisjonen slik vi gjør nå. Selv ikke på åtte år.

Når Arbeiderpartiet og Sp nå likestiller samlet utbetaling på de to ordningene for barn født etter 1. juli i år, vil vi gi barnefamiliene mer frihet og fleksibilitet til å være lenger hjemme med barnet sitt. Det er viktig i et likestillingsperspektiv, for familiene og for den enkelte.

For det har over lang tid vært en tendens til at flere foreldre velger 100 prosent foreldrepenger, fordi dette alternativet er mer lønnsomt enn 80 prosent. En del foreldre kombinerer da 100 prosent med ulønnet permisjon.

Å ta ut ulønnet permisjon er ikke uproblematisk, siden man som ansatt i denne perioden mister noen arbeidstakerrettigheter, pensjonsopptjening og ansiennitet. Skjevfordelingen av ulønnet permisjonsuttak mellom kvinner og menn kan dermed få en uheldig likestillingskonsekvens.

En forlenget periode med 80 prosent foreldrepenger kan bidra til at færre trenger å gå ut i, eller ha lang periode med, ulønnet permisjon. Det vil også bidra til å sikre bedre muligheter for amming i tråd med helsefaglige råd.

Jeg er glad på vegne av fremtidige mødre og fedre at de nå ikke skal tape økonomisk på å være lenger hjemme med barnet sitt.