Alle som har hørt de hjerteskjærende og sorgfulle skrikene til en palestinsk mor eller far, som holder rundt sitt barns blodige kropp, sliter nok med å sove om natta. Folkemord er ikke lenger noe min generasjon bare gruelig leser om i historiebøkene. Det skjer et nå, rett foran øynene våre, og verden står bare og ser på.

Hverdagen til befolkningen i Gaza er ubeskrivelig vond og umenneskelig. Den står i så sterk kontrast til virkeligheten vi kjenner til, at det til tider er vanskelig å akseptere at mennesker er i stand til å utføre slik brutalitet. Bildene og videoene fra Gaza dokumenterer bare en liten del av den forferdelige realiteten til det palestinske folket. Uskyldige mennesker innhyllet i hvite og blodige liksvøp. Anonyme skjebner og tapte liv stablet oppå hverandre. Traumatiserte barn som har vært vitne til hendelser, ingen barn noe sted i verden burde vitne til. Foreldre, midt i en ufattelig sorg, som leter etter restene av sine barns kropper i blant ruinene. Og folk som holder rundt de livløse og ugjenkjennelige kroppene til deres kjære. Hver eneste palestiner kjenner nå på en hverdag med tap av liv, lemmer, familie og venner.

Siden 7. oktober har mer enn 20 000 sivile i Gaza blitt drept av israelske okkupasjonsstyrker. Og over 52 000 har blitt alvorlig skadet. Mer enn 8000 av de drepte er barn, resten er uskyldige sivile menn og kvinner, journalister og helsepersonell. I Gaza er ingen trygge, noen steder. Flyktningleir er bombet, akkurat som sykehusene, skolene, moskeene, og kirkene. Palestinerne i den nordlige delen av Gaza ble tvunget sørover, hvor det ble lovet at de skulle være trygge, men så falt bombene ned på den nå tettbefolkede sørlige delen også.

Israel begår kontinuerlig alvorlige krigsforbrytelser. Blant annet utskyting av hvitt fosfor, et ekstremt giftig og etsende stoff, i Gaza og Libanon. Og bruk av sult som krigsmetode. Ifølge Human Rights Watch, har israelske tjenestemenn i sine offentlige uttalelser, gitt uttrykk for Israels intensjon om å frarøve befolkningen i Gaza mat, vann og drivstoff. Dehumaniseringen av palestinerne, som vi er vitne til i dag, minner oss om dehumanisering av jødene under holocost.

Norske politikere skuffer med sin likegyldighet. Flertallet på Stortinget stemte mot anerkjennelse av Palestina. Norge opprettholder normale diplomatiske forbindelser til Israel. Og ikke minst blir norske våpen brukt i Gaza. Hvor lenge skal verden lukke øynene for det som skjer? Hvor lenge skal vi late som ingenting? Er menneskerettigheter bare viktig for oss når det er land vi er uenig med som bryter dem? Eller anser vi ikke palestinere som mennesker? Dette folkemordet må ta slutt, og Netanyahu må stilles til ansvar for hans handlinger! Krigsforbrytelser og etnisk rensing må stanses og fordømmes uansett hvem som står bak den.