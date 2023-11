Vesterålsrådet vil med denne uttalelsen gi uttrykk for sterk bekymring rundt kuttforslagene som er lagt frem.

Styret i Helse Nord RHF satte i februar i år i gang utredning av ny funksjons- og oppgavedeling i de nord norske Helseforetakene. I den forbindelse ble det satt ned arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å utrede ulike forslag til endringer i funksjonsfordelingen. Vesterålsrådet konstaterer at arbeidsgruppene nå har levert sine rapporter, og at det i rapportene foreslås dramatiske tiltak som rammer den nord norske befolkningens tilgang til helt elementære spesialisthelsetjenester, svært hardt. Også Vesterålens befolkning.

Helse Nords arbeidsgruppe nr. 2 (Psykisk helsevern og TSB) foreslår å legge ned døgnenheten i DPS-Vesterålen (Distriktspsykiatrisk senter). Enheten har i dag 8 plasser som tilbys pasienter fra Vesterålen og Lofoten, to regioner med til sammen 57 000 innbyggere. Skal man følge arbeidsgruppen som foreslår nedleggelse i Vesterålen, kan de sykeste psykisk syke reise til Bodø ved innleggelse, med de avstandene og merbelastningen for pasientene det innebærer. Vesterålsrådet ser med bekymring på forslaget om nedleggelse av døgnenheten som nå ligger på bordet til administrerende direktør Marit Lind. Det foreslås å legge ned et tilbud som fra før var underdimensjonert i Vesterålen. Nedleggelse av døgnplasser rammer ei svært sårbar gruppe mennesker med behov for døgnkontinuerlig psykiatrisk behandling. Eldre, ungdom og småbarnsforeldre er særlig sensitive når det gjelder å bli fjernet fra sitt nettverk i lokalmiljøet. Kuttforslaget fra arbeidsgruppe to er uakseptabelt.

Arbeidsgruppe nr. 3 (Rehabilitering- og private tjenester) har også lagt frem sin rapport, og sine forslag til nedleggelser. For Vesterålens del foreslår gruppe 3 å avvikle rehabiliteringstilbudet i Vesterålen, for å styrke tilbudet i Bodø. Vesterålens tilbud består i dag av fire døgnbemannede senger, og hjelper pasienter som trenger spesialisert, intensiv rehabilitering etter akutt hjerneslag, eller akutt funksjonssvikt grunnet annen sykdom.

Vi vil fra Vesterålsrådet gjøre Helse Nord oppmerksom på at en nedleggelse av Vesterålens rehabiliteringstilbud vil få dramatiske konsekvenser for pasientgruppa i vår region med behov for denne tjenesten. I ytterste konsekvens vil manglende rehabiliteringstilbud utgjøre et premiss for om en pasient kommer tilbake i arbeid igjen etter et slag, eller blir ufør. Vesterålens klare melding til Helse Nord er at også dette kuttet er uakseptabelt.

Vesterålsrådet er sterkt kritisk til kuttforslagene som er omtalt i rapportene fra arbeidsgruppene, og har ei klar forventning om at også Helse Nord ser omfanget av de alvorlige konsekvensene slike kutt vil kunne få for innbyggerne i Vesterålen.

Styret i Vesterålsrådet / Ordførere i Vesterålen

Grete Ellingsen, Elisabeth Sørdahl, Kjell-Børge Freiberg, Kjell-Are Johansen og Sture Pedersen