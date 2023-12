På tirsdag fattet Stortinget et historisk vedtak om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Dette innebærer et tidsskille for likestillingsarbeidet i næringslivet!

De siste tjue årene har kvinneandelen i norske styrer i private selskaper gått fra 15 prosent til 20 prosent. Samtidig har stadig flere kvinner fått relevant kompetanse og utdanning som gjør dem godt egnet til å bli oppnevnt i styrer. Men det går for sakte.

Reglene blir gradvis innført allerede fra neste år og vil etter hvert omfatte om lag 20 000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget fra regjeringen, som nå får støtte fra samtlige partier unntatt FrP, er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO.

Lovendringene skal gjelde for større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag med krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret. Det legges opp til ulike terskler og en trinnvis innføring fram mot 2028, og det er foreslått en avgrensing til virksomheter med flere enn 30 ansatte eller over 50 mill. kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Derfor er vi glade for at både LO og NHO og et bredt flertall på Stortinget nå har sluttet seg til forslaget fra Ap og Sp.