Skriftlig spørsmål fra kommunestyrerepresentant i Sortland Jørn Martinussen (V) til kommunestyremøtet neste torsdag.

Grunngitt spørsmål: Uholdbare parkeringsforhold i sentrum

Det er et uforløst potensial for å gjøre sentrum mer framkommelig. I tillegg har kommunen også ei utfordring i forhold til behovet for parkeringsplasser.

Det er mange eldre som har valgt å bosette seg i Sortland sentrum fordi det er kort vei til butikker, apotek, legetjenester m.m.

Mange av de eldre som bor i sentrum har helseutfordringer som gjør at de har behov for tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet, og er derfor avhenging av at de som yter de kommunale tjenestene er innom hjemmet deres ett gitt antall ganger per dag.

Imidlertid er det ei utfordring at det ofte ikke er tilgjengelige parkeringsplasser for de som yter disse tjenestene, og det er tider på døgnet hvor ansatte har måttet bruke uforholdsmessig mye tid på å lete etter parkeringsplass. Tid er hjemmetjenestens viktigste ressurs, og vi kan ikke akseptere at denne ressursen brukes på unødvendige logistikkutfordringer.

Spørsmål: