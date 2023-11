7. oktober gikk 1200 liv tapt i Hamas brutale terrorangrep på Israel. Samtidig ble over 200 personer tatt som gisler, og holdes fremdeles mot sin vilje på Gaza. Siden den 7. oktober og frem til i dag har Hamas fortsatt sine angrep på Israel med rakettangrep som rammer både sivilbefolkningen og infrastruktur som er beskyttet under internasjonal lov, slik som sykehus. Andøy Kommune fordømmer på det sterkeste disse angrepene, og krever at Hamas frigir de Israelske gislene.

Siden 7. oktober har staten Israel gjennomført et kontinuerlig og nådeløst angrep mot Gaza, et område på størrelse med halve Andøy kommune som huser 2 millioner mennesker. På én måned har Israel gjennomført mer enn 11 000 luftangrep mot området. For å sitere FNs generalsekretær, António Guterres,

– Det palestinske folkets lidelser kan ikke rettferdiggjøre de forferdelige angrepene utført av Hamas. De forferdelige angrepene fra Hamas kan ikke rettferdiggjøre den kollektive straffen på det palestinske folket.

Det er ikke mulig å forsvare den Israelske regjeringens valg om å gjennomføre en militær kampanje som har kostet 11 000 palestinere livet, hvorav nesten halvparten er barn. 1.5 million mennesker er sendt på flukt i et område hvor det ikke finnes et trygt sted. Blant disse er også norske barn.

Tilgangen til mat, vann, medisiner, strøm og drivstoff er nesten ikke-eksisterende som et resultat av Israels blokade og målrettede militære angrep. Halvparten av Gazas sykehus er ute av drift, operasjoner som amputasjoner og keisersnitt gjøres uten bedøvelse, og nyfødte barn dør i kuvøsen fordi selv sykehus er fratatt tilgang på strøm.

Andøy Kommune fordømmer staten Israels kollektive straff av befolkningen på Gaza på det sterkeste. Vi fordømmer Israels gjentatte angrep på sykehus, ambulanser, skoler og flyktningleirer. Vi ber om og krever en umiddelbar humanitær våpenhvile, frigjøring av de Israelske gislene, og stans i de utallige bruddene på folkeretten fra både Israel og Hamas. Vi krever at de norske borgerne som befinner seg på Gaza får slippe over grensen, og at all innsats nå rettes mot å stoppe en humanitær katastrofe. Vi ber om at hensynet til sivilbefolkningen får vinne.