Helgens hendelse ved London pub i Oslo har rystet oss mange, også meg! I helgen ble det også, i Harstad, utøvd vold mot en som voldspersonen antok var homofil. Vi vet også at det samme har skjedd mot noen i Vesterålen.

Spesielt har hendelsen i Oslo, som førte til mange skadde og to døde medmennesker, rystet meg. Det kjentes og kjennes godt på kroppen at noen av "mine" har blitt angrepet. At en person kan ha så mye hat i seg. Så mye hat at han går til angrep på andre - og det med våpen. Så mye hat at to er døde og mange andre skadde og påvirket. At vår legning og vår kjærlighet skal være så jævlig for noen at fengsel og død er bedre. At vår eksistens er så syndfult for noen at noen mener det er bedre at vi ikke eksisterer. Det gjør meg utrolig trist! Som skeiv sjøl og leder i Vesterålen pride traff det meg skikkelig, og nå er motivasjonen til å arrangere Vesterålen pride enda større.

Hendelsene viser at det fortsatt er stort behov for å arbeide med likestilling av skeive. Arbeide med kunnskap og holdninger. Slik kan man redusere fordommer og hat. Vær med til høsten. Veien er lang og gå, vi skal gå den sammen. Gå med oss for demokrati, solidaritet, kjærlighet og frihet. Vi lar oss ikke stoppe.

Kamilla Fossem

Leder i Vesterålen pride