Hvorfor er det så bittert for Arbeiderpartiet at Høyre har en mer omfordelende politikk?

I et leserinnlegg forsøker Solveig Vitanza (Ap) og Linda Merkesdal (Ap) å svartmale Høyres alternative budsjett. De bommer grovt. La meg forklare hvorfor.

De siste to årene har de fleste familier fått mindre å rutte med. Prisen på mat og andre varer har økt betydelig og renten er satt kraftig opp. Lønnstilleggene har ikke holdt følge. Ifølge en SIFO-rapport er 153.000 husstander “ille ute” økonomisk.

Mange familier kan håndtere dette gjennom for eksempel å kutte feriereiser, spare mindre eller ved å bruke av oppsparte midler. Men de familiene som hadde lite å gå på fra før, har ikke noen av disse mulighetene. De er nå i en utsatt og sårbar situasjon.

I midten av oktober leverte regjeringens ekspertgruppe om barn i fattige familier sin rapport. En av deres hovedanbefalinger var at barnetrygden må videreføres og økes. I vårt alternative statsbudsjett øker Høyre barnetrygden, mens regjeringen har foreslått en realnedgang.

Mange flere vil komme bedre ut med Høyres forslag enn med Arbeiderpartiets forslag. La meg nevne hvorfor:

Høyre hever barnetrygden med 1 000 kroner for de opp til seks år. Samtidig prisjusterer vi den for alle. Det innebærer at alle sitter igjen med mer enn hva regjeringen gir i redusert barnehagepris.

For å hjelpe de som trenger det aller mest hever vi inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen til 800 000 kroner per familie. Samtidig faser vi inn rett til barnehageplass for barn født i desember. Det vil hjelpe mange barnefamilier med å få hverdagen til å gå opp.

Ser vi på SFO så legger vi mer penger i potten, reduserer gratis SFO med 6 timer på 1. og 2. trinn, samtidig som vi foreslår å senke maksimal SFO-pris fra 6 til 5 prosent av inntekt for alle år i SFO. Slik gir vi lavere pris til dem som trenger det mest.

På toppen av dette reduserer vi skatten for de med lave og vanlige inntekter. En vanlig familie vil få ca 5 000 kroner mer i skattelette.

Ett konkret eksempel er at med regjeringens forslag vil en enslig sykepleier med inntekt på 670 000 og to barn i barnehage, få redusert barnehagepris med 1 700 kroner. Med Høyres forslag vil sykepleieren i stedet få 2 200 kroner mer i barnetrygd i måneden, og redusert skatt.

Uansett hvordan Arbeiderpartiet vil vrir og vender på det, så er fakta det at familiene kommer bedre ut med Høyres opplegg, fordi vi gir mer barnetrygd til alle, målrettede reduksjoner til de som trenger det mest og skattelette for de med lave og vanlige inntekter.

Løgn og polariserende retorikk hjelper verken regjeringen eller barnefamiliene. Arbeiderpartiet må selv ta ansvar for at svært mange har fått det verre på Støre-regjeringens vakt.

Nå trenger vi en ny kurs. Vi må gi folk et løft i privatøkonomien og satse på verdiskaping som gir oss mer å leve av i fremtiden. Realiteten er at barnefamiliene kommer bedre ut med Høyres budsjett.

Tage Pettersen, stortingsrepresentant og nestleder av familie- og kulturkomiteen