Mangelen på sjøfolk er prekær i Norge. Allerede i dag blir mange ferje- og hurtigbåtturer innstilt på grunn av mangelen, og i fremtiden risikerer vi at det blir enda verre med mindre tiltak kommer på plass snarest mulig, sier Cecilie Hegge, gruppeleder for Venstre i Nordland fylkesting.

Mangelen på kvalifiserte sjøfolk er nå så stor at den går ut over innbyggerne langs kysten og næringslivet, påpeker Hegge. – Når vi stadig oftere opplever at ferjer og hurtigbåter blir innstilt, så betyr det at innbyggerne våre ikke kommer seg dit de skal, de enorme mengdene laks som skal fra kyst til marked blir forsinket, og turistene kommer seg ikke til alle de flotte stedene langs kysten vår, sier venstrepolitikeren.

Det må tas grep

Hegge får støtte fra både Høyre og FrP. Høyres gruppeleder Stig Tore Skogsholm mener det er på høy tid at det tas grep for å få bukt med problemet. Han peker på at det må ses på flere tiltak i årene som kommer. Blant annet må arbeidet for å få på plass en langsiktig plan for sjøfarten i Norge intensiveres. – Men det er ikke nok. Vi må tenke nytt og annerledes. Arbeidskraft har vi underskudd på i nesten alle næringer i Norge. Dermed er det vanskelig å få rekruttert flere sjøfolk uten av det går ut over andre næringer. Vi bør derfor kartlegge hvilke ferjesamband i Nordland og Norge som kan erstattes med bru eller tunnel, samtidig som vi øker bevilgningene til teknologi- og industrifag og maritime fag, mener Skogsholm.

Norges største ferjefylke

Med sine 23 fylkeskommunale samband er Nordland Norges største ferjefylke. Det er også et av Norges største hurtigbåtfylker. Dermed merkes problemene svært godt her. – Disse ferjene og båtene har en samfunnskritisk funksjon. Ikke bare tar de innbyggerne til jobb og utdanning, de tar også pasienter til lege og sykehus. Svært mange er helt avhengige av et forutsigbart kollektivtilbud for å kunne bidra til samfunnet. Næringslivet er også helt avhengig av disse tilbudene. Det er ikke enkelt å flytte for eksempel havbruket eller sjømatnæringen til mer sentrale strøk, der trives ikke fisken like godt som i havet. Så utfordringene må løses der innbyggerne og næringslivet er, sier Skogsholm.

Stadig flere reisende

Samtidig som tilgangen på kvalifiserte sjøfolk går ned øker antallet reisende. Turistnæringen blomstrer, og nordmenn er stadig på reisefot. Høyre, FrP og Venstre mener det nå haster med å finne løsninger, før deler av systemet raser sammen. – Nå går Nordland nok en sesong i møte med et usikkert samferdselstilbud, preget av en mengde trafikkmeldinger. Sommermånedene er høysesong og den kommer raskere enn man klarer gjøre noe med de utfordringene vi har sett de senere år. Vi er avhengige av å utvikle, ikke bare drifte Nordland om vi skal klare ivareta samfunnets behov nå og i framtida, konkluderer Rune Østergren, FrPs gruppeleder i Nordland fylkesting.

Under følger forslaget til uttalelse som de tre partiene ber et samlet fylkesting om å slutte seg til:

Økt satsing på̊ maritim sektor

Nordland, med sine 23 fylkeskommunale samband er Norges største ferjefylke. Ferjene i Nordland er en del av kystens transportinfrastruktur og en samfunnskritisk funksjon. Mange er helt avhengige av ferje for å delta i yrkeslivet, sosialt eller for å nå offentlige tjenester. Næringslivet i Nordland er avhengig av å kunne levre sine tjenester også til veiløse steder.

I Nordland fylkeskommune sin reiselivsstrategi for 2023-2027 pekes det på viktigheten av regenerativt reiseliv hvor ringvirkningene skal gi merverdi til lokalsamfunnene i Nordland. Nordland hadde i 2024 en oppgang på 3% søkere, til teknologi- og industrifaget. Det er positivt for Nordland og maritim sektor. Men rederier i Nordland har med resten av Norge en stadig større utfordringer knyttet til rekruttering og bemanning på ferjene. Samtidig som det stadig er flere reisende i fylket.

Bemanningsutfordringene eskalerer for hvert år og vi er avhengig av å finne løsninger for å styrke sektoren. Utfordringene har Sjøoffiserforbundet uttalt seg om flere ganger. Blant annet har forbundet pekt på behovet for en langsiktig plan for sjøfarten.

Nordland går nok en sesong i møte, med et usikkert samferdselstilbud, preget av en mengde trafikkmeldinger. Sommermånedene er høysesong og den kommer raskere enn man klarer gjøre noe med de utfordringene vi har sett de senere år. Det er derfor viktig at man nå kommer i gang så rask som mulig med å kartlegge og finne løsninger på utfordringene. Flere maritime ansatte velger ikke en jobb i nærmiljøet, men reiser ut og gjerne utenfor Norge. Vi er avhengig av å utvikle, ikke bare drifte Nordland om vi skal klare ivareta samfunnets behov nå og i framtida.

Nordland fylkesting mener derfor at regjeringen må straks gå i gang med: