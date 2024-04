Vesterålen DPS

Lokallagene for SV i Vesterålen og Lødingen tar sterkt avstand fra Helse Nords forslag om nedleggelse av døgnplasser i psykiatrien. I vår region handler det om å flytte åtte sengeposter fra sykehuset på Stokmarknes til Bodø. Skulle dette bli realisert, mener vi det vil medføre en vesentlig svekkelse av tilbudet til noen av dem som trenger storsamfunnets hjelp aller mest. Vi er dypt bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få. Vi har et tilbud som fungerer svært godt i dag, hvorfor skal det rives ned?

Psykisk syke pasienter fra Vesterålen og Lofoten vil få en betydelig lengre reisevei for å få døgnbehandling, dersom de åtte sengepostene på Stokmarknes flyttes til Bodø. Vi snakker her om mennesker i vårt lokalsamfunn som befinner seg i en uhyre sårbar og utsatt situasjon, der terskelen for å i det hele tatt søke hjelp er høy. Skulle døgnplassene flyttes 30 mil lenger vekk, er det ikke vanskelig å se for seg at de som trenger det aller mest, velger vekk den hjelpen de har behov for. Det kan neppe være sunt. Hva med besøk fra pårørende, som kan være helt essensielle både for den som besøker og den som blir besøkt? Hvordan skal barns lovfestede rettigheter som pårørende ivaretas?

I tillegg kan en spørre seg hvem disse åtte sengepostene vil være til for i framtiden, etter at de flyttes til fylkeshovedstaden. Blir de øremerket pasienter som i dag sokner til Vesterålen og Lofoten DPS, eller vil de umerkelig smeltes sammen til et fellestilbud for Bodø og Salten-regionen?

Uansett hvordan det pakkes inn, er det liten tvil om at forslaget på bordet er en regelrett rasering av psykiatritilbudet for 50.000 mennesker i Vesterålen og Lofoten.

Rehabiliteringsenheten for hjerneslag i Vesterålen

Dette er også en velfungerende enhet med gode resultater, uten rekrutteringsproblemer og et eksisterende fag- og arbeidsmiljø. Denne forslås i likhet med de psykiatriske sengeplassene å rives opp med rota og flyttes til Bodø, uten særlig gode begrunnelser for hvorfor.

En utfordring med Helse Nords økonomiske situasjon skriver seg fra rentekostnader på bygningsmasse. Da gir det for oss svært liten mening å legge fram et forslag som innebærer å bygge nytt i Bodø når det står relativt nye og egnede lokaler på Stokmarknes, satt av til økt rehabilitering. Vi foreslår heller å styrke rehabiliteringstilbudet i Vesterålen slik at man han ta imot slagpasienter på både nivå 1 og nivå 2 uten å måtte sende dem ut av Nordlandssykehuset, slik situasjonen er for dem på nivå 2 i dag. Tidligere har ansatte på leserbrevplass forklart at pasienter på nivå 2 ofte ender enten på sykehjem eller i private institusjoner. Er dette samfunnsøkonomisk bærekraftig?

Forslaget som ligger på bordet i dag gir verken besparing, bedre rekruttering eller et bedre tilbud for pasientene og deres pårørende. Det virker dessverre heller ikke særlig gjennomtenkt.

Skrot foretaksmodellen

I sykehustalen 16. januar i år snakket helseministeren mye om å satse på og styrke psykisk helsevern. Dette har vi hørt fra mange helseministere tidligere, hvor resultatet ofte har vært et dårligere tilbud.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de vil Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse (...) opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre.

SVs lokallag i Vesterålen og Lødingen mener at forslagene til Helse Nord står i skarp kontrast til alle politiske signaler, uansett regjering. Vi politikere må slutte å gjemme oss bak helseforetakenes avgjørelser bare fordi det er bekvemt å slippe å få kjeften når noe må kuttes. Det er på høy tid å skrote foretaksmodellen og slutte med en drift av sykehus og spesialisthelsetjeneste som om det skulle være en hvilken som helst kommersiell bedrift.