Dam, du de dam.. sagaen om sta politikere med tilsynelatende lite behov for å benytte seg av tilgjengelig fakta og kunnskap.

Saken om ny dam i Storvannet var oppe som orienteringssak i formannskapet nå på torsdag. Her kom Teknisk sjef med en veldig grei oppsummering av hele saken. I mortsening til det høyresiden hevdet i fjor så er det nå klarlagt at vi hadde rett og at utbygging av Storvannet vil kreve ny konsesjon, bruk og tapping av Evannet vil også kreve både konsesjon og godkjenning. Siden E-vannet er relativt lite er det rimelig å anta at det ikke er mange literne man får lov til å tappe derfra, i hvert fall er det langt mindre enn det som er det faktiske problemet. Det er nå ett år siden jeg skrev første innlegg i saken og påpekte at hovedproblemet med vann på Sortland er gamle rør. Det er enda ikke kartlagt hvor mye asbestholdige eternittrør det finnes i bakken her, men det er lange strekk og mange koblinger. Mange kommuner har lekkasjer på om lag 20-25 %, og som teknisk sjef påpeker: Det er stort forbruk midt på natta når det skulle vært lavt forbruk. Lekkasje i rør kan også føre til at det kommer inn bakterier og humus i vannet før det når springen.

Sortland har nå etablert reservevannkilde via forsyningen til lakseslakteriet og Liland. Hvorfor skal posisjonen på død og liv presse et slikt gigantprosjekt ned over skuldrene på Sortlands innbyggere? Nå gikk jo Høyre til valg på denne saken, som de jo viste ville føre til økte avgifter på vann og avløp, og de hevder fortsatt at hele saken bare vil koste 20 mil. Nedløpet i Storvannet består slik jeg har forstått det av morene og leire på toppen av grunnfjellet, og at det var årsaken til at arbeidet det i sin tid ble stoppet i forkant av nedtappingen. En dam i denne konsesjonsklassen krever forankring på fjellgrunn. Dette må jo være en temmelig risikabel og kostnadskrevende prosess uten at vannet tappes veldig mye ned i forkant. Tappes Storvannet ned med slike mengder vil det ta meget lang tid å fylle det.. Storvannet er stort, men tilsiget er lite i forhold. Nei en ting er sikkert den demningen vil koste langt over 20 millioner å bygge. Dropp hele greia, sørg for vekst og velstand i Sortland i stedet for å pålegge Sortlands innbyggere å betale for slike luftslott. Tettes lekkasjene vil behovet for økte vannreserver ikke oppstå. Bare en formidabel vekst i folketallet eller etablering av ny industri vil gjøre dette nødvendig.

Asbestholdige rørledninger, har de siste årene og vil i fremtiden oppleve stadig større slitasje fordi økt CO2 nivå i atmosfæren akkumuleres i vann og gjør vannet surere. Det vil ta litt tid før det tar igjen 70 og 80 tallets sure nedbør, men vi er godt på vei. Folkehelseinstituttet har påvist en sammenheng mellom asbest i drikkevann og bl.a magekreft, men undersøkelsen er fra 2007 og baserer seg på upresise og lite overførbare tall. Etter som rørene blir eldre og eldre så vil mer og mer asbest frigjøres i drikkevannet. Er det farlig eller ikke ? Jeg vet ikke, men helsefremmende er det i hvert fall ikke.

Nå kan ikke dere i posisjonen hevde at dere ikke viste eller hadde kunnskap. Det er ingen skam å snu: Løs det egentlige problemet. Fiks ledningsnettet. La ikke Sortland oppleve den samme hodeløse økningen i avgifter som har rammet en stor del av de andre kommunene som har fått Høyrestyre.