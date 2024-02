Fagforbundet Nordland er opptatt at det skal være trygt å bo i landsdelen vår, ja trygt i hele Norge. For å sikre dette kreves det politisk mot og samhold. Spesialisthelsetjenesten er en bærebjelke i velferdsstaten og er ingen vare. Den er ikke og skal ikke være konstruert for å gå med overskudd. Den skal være organisert og finansiert for å skape et trygt og likeverdig helsetilbud. Betyr det at det er andre utfordringer i Nord-Norge, enn i Oslo eller i Østfold.

Helt klart! Betyr det at de trenger færre lokalsykehus i hovedstaden for at vi skal kunne beholde sykehus i nord? Overhodet ikke! Det betyr å ha politisk vilje til å finansiere sykehusstrukturen slik at den ivaretar tett befolkede områder, så vel som områder med en annen befolkningssammensetning og infrastruktur.

Rett person på rett plass er en nøkkelfaktor for å kunne levere god og trygg helsetjeneste. Uten fagfolk kan ikke tjenesten leveres forsvarlig. Tallene, tiltakene og effektene spriker med virkelighet, muligheter og fullføringsevnen. Hvor mye fagfolk som mangler er usikkert. Flere fagfolk løses ikke ved omstrukturering. Hvilke yrkesgrupper som faktisk mangler veit vi først når oppgavedeling er foretatt i praksis.

Fagforbundet Nordland er bekymret for hvordan prosessen i Helse Nord har vært så langt, og vi er ikke betrygget over den videre prosessen. Vi registrerer at Helse Nord RHF har justert utkast til høring, men fortsatt mangler det ROS analyser (risiko og sårbarhetsanalyser) fra de områdene som blir direkte berørt. Det er en stor svakhet at dette ikke er på plass før saken sendes på høring.

Høringssvar fra oss i Fagforbundet, fra kommuner, fylkeskommuner og andre mangler da et faktabasert og tilstrekkelig utredet grunnlag. Vi forstår at helse og omsorgsministeren har gitt et oppdrag og satt frister, men vi kan ikke fortsette prosesser i Helse Nord som svekker tjenesten og skaper usikkerhet i befolkningen.

Vi forventer at når regjeringen sier at vi skal øke kapasiteten, så betyr ikke det å bygge ned tilbudene. De politiske prinsippene i spesialisthelsetjenesten krever politisk mot. Dette gjelder ikke bare i Nord-Norge. Vi blør nemlig like fort i dette landet.