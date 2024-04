Rødt fordømmer invasjonen av Ukraina, og mener det var riktig av Sortland kommune å sette samarbeidet med Monchegorsk i Russland på frys i lys av situasjonen. Ved å fryse, og ikke avslutte, sender vi et signal til Russland om at det er krigen i Ukraina vi fordømmer – og ikke det russiske folk.

Tradisjonen med vennskapsbyer ble til i etterkant av andre verdenskrig for å bidra til forsoning mellom folk på tvers av landene.

De siste tretti år har samarbeid mellom byer i Norge og med byer i Latin-Amerika, Midtøsten, Afrika og Russland funnet sine former.

Byer i Norge har vennskap med byer i mange land – også byer underlagt regimer av tvilsom karakter. Et eksempel er Bergen som har en vennskapsavtale med Kabul. Vennskapet dem imellom betyr ikke støtte til Taliban, snarere et standpunkt om at vennskap er viktig og oppstår på tross av regimer og undertrykkelse.

Vennskapet mellom Sortland og Monchegorsk ble formelt dannet i 2005 som en forlengelse av Murmanskaksjonens hjelpesendinger til Kolahalvøya. Samarbeidet ble knyttet til Barents- erklæringens Folk-til Folk-samarbeid, og var inspirert av FNs Vennskapsby-prosjekt etablert i 1946.

Bakgrunn for slike samarbeid er et budskap om at vennskap og menneskemøter på tvers av landegrenser bidrar til fred.

Vennskapet bygger møter mellom vanlige mennesker.

For Sortlands del kan det blant annet nevnes at vennskapet har bidratt til besøk fra 10 russiske ungdom i forbindelse med entreprenørskap over grensene - med besøk på skoler og Grunderdager, filmsamarbeid brukt i arbeid mot rus, samisk samarbeid på tvers av grenser, folkehelsesamarbeid, delegasjonsreise til Monchegorsk for 21 ungdom fra elevrådet og ungdomsrådet i Sortland med besøk på skoler, diskotek med mere.

Rødt mener at det er viktig å signalisere at det ikke er innbyggere av Monchegorsk bestående av ungdom, voksne, kulturarbeidere og pensjonister og barn vi viser motstand mot. Motstanden vår rettes mot Russlands regime som undertrykker mennesker og har gått til folkerettsstridig angrep på et naboland.

Sortland kommune har satt samarbeidet med Monchegorsk på frys. I Rødt mener vi det er et godt signal, som også viser at døren ikke er spikret igjen for et nytt samarbeid med våre venner over grensen, så snart Russlands regime gir slipp på sin avskyelige undertrykkelse.

Rødt slutter seg uten forbehold til den ofte gjentatte oppfordringa om ikke å la sin fortvilelse og frustrasjon over Israels umenneskelige framferd på Gaza gå ut over jødene som folk. Samme tenking gjør vi gjeldende overfor det russiske folk. At begge folk er prisgitt overgrepsregimer er belastende nok i seg selv om de ikke skal påføres ytterligere belastninger.

Forutsetningene for Rødts bifall/fordømmelse av et forhold vurderes alltid ut fra vedtatt/anerkjent internasjonal etikk, rett og protokoll, - uansett hvem som gjør hva mot hvem.