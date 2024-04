Da klokka passerte 05.35 mandag lå jeg fortsatt i senga og sov. Om dette var i mars, ville jeg da ha vært oppe i litt over halvannen time for å gjøre meg klar til tidlig flyavgang til Bodø.

Etter 1. april forandret imidlertid verden seg – til det bedre. Mandag kunne jeg sove til 06.30. For nå går første fly til Bodø 07.50. Det gir en helt annen og bedre start på dagen når man må reise til Bodø i helserelatert ærend. Vi tok av litt forsinket og landet i Bodø 08.45.

Når jeg er i Bodø klarer jeg som regel å få helseavtalene slik at jeg når ettermiddagsflyet hjem. Men om man må vente til siste fly, er det også blitt mer levelig. Nå skal man etter ruten lande på Andenes ved 20.30-tiden og ikke rundt midnatt som det var før.

Det var så deilig å komme frem til Bodø noenlunde uthvilt og ikke stuptrøtt slik det har vært i de rundt 12 årene jeg har hatt helseavtaler i Nordlands-hovedstaden.

Så får det være at man ikke kommer seg til Bodø fra Andenes om ettermiddagen og at man ikke kommer like tidlig om morgenen frem til Oslo som man gjorde før. Og at Evenes har fått dårligere forbindelse til Bodø.

Stort fly

På toppen kan man nå reise direkte til Bodø med et ganske stort og komfortabelt fly – Widerøes største propellfly Q 400. Midtgangen i flyet fortoner seg nesten like lang som rullebanen på Skagen.

Flyet har gode seter, lavt støynivå og det er god plass.

Det er med andre ord en helt annen opplevelse å reise til Bodø enn det var inntil kort tid siden.

Spørsmålet er om det kommer til å vare? Når man frem på Evenes med krav om bedre forbindelse til Bodø, vil det nokså sikkert gi et dårligere tilbud til andværingene. Det vil trolig igjen bety mellomlanding på Evenes, slik det var til 1. april, fullere fly og lengre reisetid.

Så vi får nyte dette så lenge det varer. Jeg gleder meg allerede til slutten av april. Da står ny Bodøtur på programmet. Plutselig er det ikke et slit å gjøre den reisen.