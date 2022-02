Den 10.2. skal kommunestyret i Sortland vedta kommuneplanens samfunnsdel.

Innledningsvis sier planforslaget at samfunnsutviklinga skal være basert på FNs bærekraftsmål. Det innebærer at vi som lever og bestemmer nå ikke skal forbruke ressursene til framtidige generasjoner. Vi skal ta vare på naturen i planlegginga av Sortlands framtid. Vi skal også ta vare på, og helst øke, sortlendingers bolyst.

En viktig faktor i begrepet bolyst er tilgang på naturen for rekreasjon og naturopplevelse. Da planen for omregulering av området kjent som Rundheia- Lamarkbakken til boliger blei kjent, blei det starta en underskriftsaksjon for å bevare dette området som det det er i dag. Pr i dag har det kommet inn ca 400 underskrifter. Vi har sett at bruken av dette området som turområde har økt enormt de siste 10 - 15 åra.

I tillegg til "vanlige" turgåere og de som trener brukes området av skoler og barnehager nesten hver dag i løpet av uka. Det er bygd lavvoer og uteavdelinger til barnehage. Den store fordelen med dette området som nærturområde er at det kan nåes pr fot av hele Sortland tettsted. Derfor er det svært lett tilgjengelig, noe som er i tråd med et annet begrep i planen: "grønn mobilitet".

Dette begrepet må også gjelde for mobilitet fra bolig til turområde, ikke bare fra bolig til arbeid. Planene for framtida innebærer jo at bruken av bil skal reduseres, dette både pga folkehelse og CO2-utslipp.

For å bevare nærturområdet for framtida er det på tide at vi får ei "markagrense" som setter grense for boligbygging. Fram til nå har lysløypa og utmarksgjerdet fungert som ei grense.

Vi ber om at denne markagrensa blir etablert i den planen som skal vedtas i kommunestyret. Dette vil være i tråd med grunnlaget for planen.