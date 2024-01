Verdiene og velferden i Norge skapes sammen. Sammen av ulike folk. Sammen av ulike landsdeler. Sammen av by og land. Det er derfor Ap/Sp-regjeringen har by og land som vår prioritering for 2024.

Ap/Sp-regjeringen styrker i 2024 velferden over hele landet med blant annet billigere SFO og barnehage. Ferjesatsingen, halvering av flyprisene på kortbanenettets FOT-ruter, en rekke konkrete distriktstiltak og områdesatsinger i byer er noen av våre andre prioriteringer. Våre satsinger for by og land gjøres samtidig med at grunnmuren, trygg økonomisk styring som bidrar til trygge jobber, består.

Vår politikk står i skarp kontrast til opposisjonspartiene som også fremmet sine alternative budsjetter. Det viste hvor de vil kutte i velferden. Det er påfallende at Høyre ikke vil senke barnehageprisen eller ha satsing på gratis SFO. De vil kutte i fylkeskommunene som vil gi enten kollektiv-, vei- eller skolekutt. De kutter i tannhelsetilbudet til 21-24 åringer. De går spesifikt til verks for å fjerne viktige distriktssatsinger som lavere ferjepriser, distriktsutviklingsmidler, bygdevekstavtaler og bredbåndstilskudd.

Resultatene av Høyres politikk vil være å svekke barnehage-, SFO- og helsetilbudet for alle. I tillegg vil deres målrettede distriktskutt ramme samfunnskontrakten mellom by og land.

Ikke alle kan eller bør bo i Oslo. Da trengs aktiv politikk for å gjøre også distriktene attraktive, dempe befolkningsstrømmene fra land til by. Samtidig har vi målrettede satsinger for å hjelpe byene med å håndtere sine utfordringer.

Det er denne balansen som ikke finnes i Høyres budsjettforslag. Politikk for både by og land, sentrale strøk og distriktene, er en hovedsak for dagens Ap-ledede regjering.

Verdiene skapes over hele landet og vi står sterkere sammen. Derfor vil vi fortsatt fra dagens regjering bygge videre på alliansen mellom by og land med både en aktiv distrikts- og bypolitikk.