Nord-Norge som destinasjon er hottere enn noen gang. Men ingen snakker om baksiden av eventyret, regjeringens (etter mitt syn) ønske om å legge ned Gravdal sykehus.

Motivasjonen for nedleggelsen endres stadig. Det startet med bemanningsutfordringer, som viste seg være feil. Så kom økonomisk motivert reduksjon av drift, det viste seg å være feil. Og nå snakkes det om faglig forsvarlighet.

Vi, stortingspolitikere, fylkespolitikere og lokallag i SV, ble torsdag informert av ansatte ved Gravdal sykehus. Og jeg er overbevist om at det er reduksjonen av tjenestetilbudene som er faglig uforsvarlig.

Enhver stillings- og funksjonsreduksjon ved et sykehus har større negative ringvirkninger på sykehuset, helseforetaket og samfunnet, enn det har fordeler. Eneste fordelene som kan hentes ut er en avfolkning av Lofoten.

Eksempelvis kan man bruke akuttberedskapen for fødende. Det utføres ikke-planlagte (akutte) keisersnitt ved sykehuset. Dersom disse i fremtiden ikke kan utføres lokalt, venter en lang reise for den fødende og det er stor sjanse for at barnet ikke overlever. Jo lengre reisen blir, jo større sjanse er det for at også mor kan dø. Dette vet vi som bor i distriktene. Unge tar valg om hvor de vil bo. Lokalsykehus er viktig i et slikt valg.

Det er sagt at man i større grad skal bruke luftambulanse fra Lofoten. Jeg har bodd i Lofoten og vet at det er mange dager man må “riste snø av dyna”: det er værhardt, det går ikke å reise i lufta med 30 m/s vindkast - uansett hvor fine bilder som henger på ministerens kontor fra Lofoten. Hvor skal pasienten holdes i live?

Mange mennesker drømmer om å oppleve Lofoten før de dør. Mange av disse har utsatt det hele livet og er i siste fase. Kanskje har de et kompleks sykdomsbilde, og vil bare klare å komme seg opp på et fjell. Kanskje er ikke engelsken den beste. Hva skjer når disse skader seg, eller blir akutt syk? De ansatte ved Gravdal har god trening i å håndtere denne gruppen, vi må ikke miste denne kompetansen, vi må lære av den.

Sykehuset i Lofoten er en nødvendighet for å opprettholde bosetting og turismen, derfor mener jeg at sykehuset må rustes opp og ikke rustes ned. Utvikling foran avvikling.