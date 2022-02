LO i Vesterålen mener det er forstemmende at Nordlandssykehuset, uten å ha orientert om og drøftet saken verken med primærhelsetjenesten eller politiet i Lofoten og Vesterålen, men egenrådig og etter vår oppfatning meget arrogant, har sagt opp avtalen som ga vesterålinger og lofotværinger mulighet til å bruke overgrepsmottaket ved UNN i Harstad.

Oppsigelsen har virkning fra juli 2022 og er økonomisk begrunnet. Fra juli måned må da fornærmede i overgrepssaker benytte rutefly til Bodø. Man er da avhengig for fly – og av rutetidene med få rutetilbud i helgene og rutetider som for øvrig kan være problematisk å forholde seg til i mange tilfelle. Muligheten til å benytte tilbudet i Harstad, med langt bedre reisemuligheter og kortere avstand er en trygghet for at overgrepsofre kan få raskest mulig oppfølging.

Vi registrer at helsepersonell og etterforskere av overgrepssaker i Vesterålen sterkt advarer mot den endring som Nordlandssykehusets administrative ledelse har som intensjon å sette i verk fra juli måned.

LO i Vesterålen v/styret anmoder om at sentralt politisk nivå i regjeringa og Stortinget instruerer Nordlandssykehuset om å gå tilbake til avtale med UNN Harstad som tidligere.

Hvis finansieringsmodellen for sykehusene har medført at man fra Nordlandssykehuset har gått inn for å kutte avtalen med UNN Harstad, så må dette i tilfelle tas med i en konsekvensanalyse når ny finansieringsmodell for sykehusene skal utredes. Slik som dette eksempelet viser, kan vi ikke ha det.

For LO i Vesterålen

John Helmersen Lillian Grøsnes leder sekretær