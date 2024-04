LO I Vesterålen krever at DPS døgnplasser og rehabiliteringsplassene på Nordlandssykehuset Vesterålen får bestå i vår region.

Forslaget om nedleggelse av sengeplasser innen psykiatri og rehabilitering er dramatisk.

Alle mennesker har en psykisk helse, mange får en eller flere ganger i livet bruk for bistand i forbindelse med sin helsesituasjon. Når behov for bistand oppstår, er det ofte kritisk for den det gjelder.

Dagens regjering har sagt at de vil styrke psykisk helse, det er derfor vanskelig å forstå at Helse Nord RHF foreslår å legge ned de få plassene som finnes i vår region.

Det overordnede målet i opptrappingsplan for psykisk helse er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har behov for psykisk helsehjelp skal få god og lett tilgjengelig hjelp.

Det oppnår man ikke med å legge ned lokale plasser i Vesterålen, det vil gå ut over:

De menneskene som har vanskeligst for å be om hjelp

De menneskene som er usynlig syke, fordi sykdommen ikke vises utenpå.

De menneskene som har behov for bistand i sitt kjente miljø hvor de har større mulighet til å få besøk av venner og familie.

De ansatte som allerede er på plass i Vesterålen og utgjør et stabilt team med bred fagkunnskap.

De ansatte i kommunene som får økt belastning av pasienter med stadig større hjelpebehov.

Bolyst i Lofoten og Vesterålen fordi det er dårligere tilbud om hjelp her.

Rekruttering til helsevesen i kommunene fordi de vil få en stadig tøffere arbeidshverdag.

LO I Vesterålen mener det er helt ulogisk at man skal la dårlig økonomi gå ut over de som ikke står frem og forsvarer seg selv eller ber om hjelp i det offentlige rom, vi mener at dette forslaget ikke vil sikre bærekraft i Helse Nord. Vi bor i et velferdssamfunn hvor alle mennesker skal ha lik rett på hjelp.

Vi sier nei til nedleggelse av DPS døgnplasser og rehabiliteringsplasser på Nordlandssykehuset, Vesterålen.