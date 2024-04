Dette er en interpellasjon til Hadsel kommunestyre. Publiseres etter avtale med forfatter.

Kutt eiendomsskatten for dem som virkelig trenger det

Ingen elsker eiendomsskatt, ei heller oss i SV, selv om det er forståelig at et slikt stempel settes på oss fra tid til annen. Men inntekten fra eiendomsskatten er med på å finansiere viktige velferdstilbud, og er i det store og hele et velfungerende verktøy for omfordeling fra dem som har mye til dem som har mindre.

I 2024 har Hadsel budsjettert med å få inn drøyt 27 millioner kroner gjennom skatt på eiendom. Det utgjør ganske mange hender i helse eller pedagoger i oppvekstsektoren, hvis en velger å lage et slikt regnestykke.

Har du råd til et stort hus, har du som regel råd til å betale en skatteregning som står i stil med boligen. Penger som igjen kommer felleskapet til gode, og fordeles på alle hadselværinger uansett inntekt, formue eller bosituasjon. Det er en politikk vi gjerne kan bli beskyldt for å elske.

Men vi erkjenner at eiendomsskatten har potensial til slå uheldig ut i enkelte tilfeller. I en tid der stadig flere sliter med å få endene til å møtes, er vi i SV opptatt av å finne løsninger som kan hjelpe. Som for eksempel å lette den kommunale gebyrbyrden for de boligeierne i kommunen som trenger det aller mest.

Derfor inviterer vi kommunestyret til å gjøre som blant annet kommunene Eidsvoll og Løten.

Nemlig å vedta et behovsprøvd fritak for dem med lavest betalingsevne, med virkning fra andre halvår 2024. Lav inntekt alene, for eksempel hos pensjonister, sier ikke nødvendigvis noe om betalingsevne. Derfor er det lagt inn et maksbeløp også når det gjelder formue for å kvalifisere til fritak.

Forslag til vedtak:

Hadsel kommunes retningslinjer for fritak for eiendomsskatt forankres etter eiendomsskatteloven § 28:

Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 2G. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års skatteoppgjør for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes. Kommunens eiendomsskattetakstutvalg behandler søknadene.

Innvilget fritak gjelder fra andre halvdel av 2024 og finansieres av kommunens disposisjonsfond. Ordningen innarbeides deretter i budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.