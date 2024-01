Lokalforeningen i NFU Øksnes er tilfreds med at prosjekt Botun ble enstemmig vedtatt i Øksnes kommunestyre den 14.12.23.

Det skal bygges åtte leiligheter og to avlastningsboliger. Prosjektet har vært planlagt i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

Brukermedvirkningen har vært god. Vi kan slå fast at prosjektet har fått en god «skreddersøm», med fullverdige leiligheter for den enkelte og gode løsninger for fellesareal og samhandling beboerne imellom. Personalareal er også en del av prosjektet.

Og det er tegnet intensjonsavtale/kontrakt for alle 8 leilighetene.

Den Norske Stats Husbank har gitt tilsagn om kr 17, 5 mill i investeringstilskudd til dette prosjektet.

Øksnes kommune har frist til 1.06.24 med oppstart av byggearbeidet. Ellers kan tilskuddet bortfalle. Tilskuddet er helt nødvendig for at prosjektet skal kunne la seg realisere. Det må være en overkommelig husleie for målgruppen vår.

NFU i Øksnes mener at det er svært viktig at prosjektet gjennomføres i tråd med vedtak i Øksnes kommunestyre, uten unødige forsinkelser.

Dette vil kunne sette både investeringstilskuddet og hele prosjektet i fare. Framdriftsplanen må overholdes, slik at prosjektet snarest kan sendes ut på anbud.

Prosjektet er et kjempeviktig tiltak for vår målgruppe. De har behov for å få bygget tilpassede boliger av god kvalitet.

Denne uttalelsen ble enstemmig vedtatt i styremøte i Øksnes NFU den 4.01.24.