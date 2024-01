Det har vært et godt samarbeid mellom næringslivet, brukere av havn, Lødingen Havn og Lødingen kommune de siste 4 årene. Det har vært en god tone, en oppfattelse av at alle har dratt i samme retning for Lødingen. På bakgrunn av nettopp dette var det flere av oss som stilte til valg for å gjøre en innsats for Lødingen. Dette endret seg underveis i valgkampen og etter valget. Tonen ble en helt annen, tøffere omtale av personer og hardere retorikk. Beklageligvis har også vi i Lødingen Høyre tidvis latt oss rive med. Sånn vil vi selvfølgelig ikke ha det, vi tar selvkritikk på det.

Vi vil nå si noe om prosessen rundt vedtektsendringen til havnestyret, som satte oss i opposisjonen helt ut og på sidelinjen. Ingen rom for diskusjoner, da dette allerede var bestemt på bakrommet. Et ti minutters gruppemøte, et benkeforslag og skandalen var et faktum.

En samlet posisjon vedtok de nye vedtektene med endringsforslaget fra FrP. Men i ettertid er det flere som åpenbart, og uttalt ble tatt på senga, og ikke helt forsto hva de var med å stemme frem. Bare det er i seg selv skremmende. Folkevalgte må vite hva de faktisk stemmer over. Ifølge Statsforvalteren i Nordland er det svært viktig at folkevalgte har tilstrekkelig informasjon slik at de vet hva de stemmer over. Dette ble poengtert under møtet formannskapet hadde med nettopp statsforvalter i nov.-23. Endringsforslaget var heller IKKE forankret i posisjonspartiene.

«Alle skal bli hørt» sies det så flott fra talerstolen under møtet. Et glansbilde males og formaning om at ingen har eksklusiv rett på havna i Lødingen kommune. Er det en forglemmelse eller fortrenging fra posisjonens side at store deler av indre havn i Lødingen kommune er privateid? Av selskaper som har satset store summer for å skape aktivitet og arbeidsplasser i Lødingen.

Et hvert selskap som investerer ønsker selvfølgelig å ha råderett over egne investeringer. I det minste få lov å ha et ord med i laget, og ikke være prisgitt utenforstående. Det er rett å slett ikke nok å bli hørt. Da stopper investeringene opp. Det blir for risikabelt for flere i næringslivet.

Vi i opposisjon kan bare sitte å se hvordan maktkampen i posisjonen utspiller seg og hvordan brikkene fra signert samarbeidsavtale mellom posisjonspartiene faller på plass, en etter en.

Hvorfor gjorde posisjonen dette og hva vil de oppnå?

Argumentet til posisjonen er å profesjonalisere, mens det kan tyde på at agenda er mer rettet mot å ekskludere.

Styret skal bestå av 5 personer, hvor inntil et medlem er fast representant fra kommunestyret. Denne plassen ble allerede besatt i september, i nevnte samarbeidsavtale. Den tilhører FrP og de skal ha plassen som nestleder.

I samme samarbeidsavtale er det allerede bestemt hvem som skal være styreleder. Den er forbeholdt sittende styreleder og som representerer AP.

Er dette måten å profesjonalisere et styre på? Og er disse de mest profesjonelle vi har til å ta Lødingen Havn videre?

At Styreleder får sitte en periode til, mener vi i Høyre kanskje kan være fornuftig. Det er viktig å holde kontinuitet i jobben som er startet, blant annet med stedsutviklingsprosjektet. Men at representant fra kommunestyret skal være forhåndsbestemt, mener vi blir feil.

Hvilken rolle får da valgnemnda? Som i gitte mandat skal komme opp med kandidater – som igjen kommunestyret skal stemme frem.

Lødingen Høyre mener at de største brukerne av havn skal ha rett til å utnevne en brukerrepresentant inn til havnestyret. Hvem er mer profesjonell, enn brukerne av havn?

Sortland Havn og Harstad Havn har begge brukerrepresentanter i sitt styre. Begge styrer forteller om viktigheten av å ha med brukerrepresentant. Hvorfor skal vi være så annerledes her i Lødingen?

Vi spør oss - Hvordan kan de selvutnevnte profesjonelle opptre så til de grader uprofesjonelt? Og hvorfor er det så stille fra Arbeiderpartiet og Felleslista (SP og V) i denne saken?

Lødingen Havn og Lødingen Kommune er avhengig av et godt samarbeid med brukerne av havn for å kunne ta stedsutviklingsprosjektet videre, og for å sørge for at det satses enda mer enn det som er gjort til nå.

Tilliten til posisjonen er dessverre brutt. De må gjerne komme med fine festtaler og fortelle at det er plass til næringslivet i styret. Men vi har ingen garanti for at posisjonen ikke kommer med denne type benkeforslag, slik som under kommunestyremøtet 21.desember 2023 - selv om Ordfører formaner at det er kutyme at kommunestyret stemmer for valgnemndas innstilling.

Suverin Suveren sa det, og vi repeterer det - Ordfører, posisjon, DET ER INGEN SKAM Å SNU!

Lødingen Høyre vil ha saken opp igjen til behandling i kommunestyre 22. Februar 2024 og at innstillingen gitt fra havnestyret, datert 7.desember 2023, følges.

Samarbeidsavtalen vi refererer til i vårt innlegg, ligger ute på posisjonspartiene sine facebooksider.