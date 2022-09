Viser til Christoffer Ellingsens innlegg nylig om vannforsyning.

Vi er veldig mange som ser med gru på tilstanden oppe ved Storvannet.

Jeg ble derfor i bedre humør da jeg leste Christoffers leserinnlegg. Jeg oppfattet innlegget hans som om partiet er på gli mot demning ved Storvannet. Håper at det ikke er ønsketenking fra min side.

I framtida vil det bli skiftende værforhold, som vi er vant til, men kanskje lange tørkeperioder.

Det er jo svært viktig at vi kan møte disse periodene med et velfylt Storvann, med ei skikkelig demning.

Bonus av dette er at en slipper store kostnader med å rydde opp. Det tar vannet seg av. Og så får kommunestyret tid til å snakke om andre viktige ting enn Storvannet og demninga der.

Jeg er enig i at det ligger mange stemmer i denne saka, men synes at det blir for lenge å vente et helt år på det.

Lykke til Christoffer og Rødt!