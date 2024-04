Fylkestinget skal på sin neste samling, 15.-17.april i Svolvær, behandle saken “Divna. Aktan. Status for gjennomføring og rullering av handlingsplan for ung inkludering”. Der får man blant annet se status for gjennomføring av de ulike tiltakene i handlingsplanen for ung inkludering. Fylkestingsrepresentant for SV, Åshild Pettersen er skuffet over både framdrifta og de videre ambisjonene for tiltakene for personer med funksjonsnedsettelser:

“Her har det skjedd fint lite siden forrige handlingsplan var vedtatt. I forslag til ny handlingsplan er tiltakene på dette området redusert til 3 punkter, i all hovedsak holdningskampanjer. Det er vel og bra å jobbe med holdninger, men Nordland Fylkeskommune bør gjøre mer enn bare det.”, sier Pettersen.

“Vi vet for eksempel at gjennomføringsgraden i videregående skole blant unge med funksjonsnedsettelser er svært lav. Bare 36 % av ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører videregående skole, dermed er det også veldig få fra denne gruppen som går videre på høyere utdanning. Når vi i tillegg vet at bare 44 % av personer med funksjonsnedsettelser er i arbeid, så er det åpenbart at et mer inkluderende utdanningsløp er en viktig nøkkel for økt livskvalitet og flere muligheter. Her har fylkeskommunen som skoleeier et viktig ansvar.” sier Pettersen, og varsler at SV i fylkestinget vil komme med tilleggsforslag for å gjøre handlingsplanen mer offensiv.