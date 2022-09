Vi leser stadig om utfordringer mellom fiskerinæringa, oppdrettsnæringa og andre som benytter seg av kystsonen. Derfor er det svært viktig å vise fram de miljøene som daglig jobber med sameksistens og hvordan næringen kan løse disse utfordringene. Dette er ikke minst viktig for å utløse potensialet for å øke verdiskapinga langs kysten. I Øksnes har vi et slikt miljø og der havbruks-selskapet Øyfisk har søkt om visningskonsesjon for å se på muligheten som ligger i bærekraftig forvaltning, sameksistens og bruk av kysten vår.

Rapporten om nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen i 2019, utarbeidet av Menon, sammen med Nofima og Norce, viser at sjømatnæringen i Nordland står for 11,5 prosent av alle arbeidsplasser i privat næringsliv. I Øksnes kommune er sysselsettingseffekten sterk, og rapporten slår fast at sjømatnæringen sto for over halvparten av all sysselsettingen i privat sektor i 2019. Øksnes er Norges nest største kommune basert på andelen sjømatnæringen utgjør av privat sysselsetting. Dette viser at sjømatnæringen, og da hele verdikjeden fra fjord til bord, er avgjørende for aktivitet og bosetting i Øksnes.

Visningssenteret «Havet» , er et solid konsept, som skal tilføre unik kompetanse med stor overføringsverdi til resten av kysten. Sameksistens og en felles forståelse av næringenes plass, har stor betydning for å lykkes med å nå de nasjonale målene om økt verdiskapning.

Dette har Myre og Øksnes-samfunnet jobbet lenge med og lyktes med. Vi vil gjerne bidra til å styrke dialogen og spre denne kunnskapen. Formålet med ordningen for visningstillatelser er god. Det handler om å bygge både kunnskap og inspirasjon, om ei næring som blir stadig viktigere for små lokalsamfunn, som vårt på Myre i Vesterålen. Videre ser vi at nye arter i oppdrett har behov for areal, samtidig som fiskerinæringen og andre næringer ønsker beholde mulighetene som finnes i kystsonen og lengre ut i havet.

«Havet» sitt hovedmål er å formidle, og spre kunnskap om hvordan våre næringer kan vokse sammen til det beste for hverandre. Dette er viktig kunnskap å lære for både publikum og fiskeri- og havbruksaktører. Det fins ikke et mer naturlig sted å velge enn en av de største og viktigste fiskerisamfunn lang kysten, hvis vi ønsker større kunnskap om hvordan man kan styrke sameksistensen.

Søknaden ligger nå til behandling hos Fiskeri- og havministeren.

Vi håper fortsatt på at Øksnes kommune skal få etablert et permanent Newtonrom etter at perioden med midlertidig Newtonrom er over. Hvis Øyfisk får tildelt en visningstillatelse, vil vi få til en samlokalisering mellom visningssenteret og Newtonrommet, noe som vil være en stor styrke for begge. I tillegg har sentret som mål å kunne bli en felles møteplass for sjømatnæringen i Øksnes og regionen.

Muligheten for vekst i Nordland ligger i tilrettelegging og utvikling.

For distriktene i Nordland, og hele Nord-Norge, er fraflytting og mangel på arbeidskraft vår største utfordring. Tall fra Nord-Norges konjunkturbarometer viser at 30 prosent av de unge voksne mellom 18 og 34 år vil forlate landsdelen innen fem år. I Kommune-NM utarbeidet av NHO for 2022 kommer Nord-Norge dårlig ut hvor fraflytting er det største problemet.

For fremtidens havbruk, er det essensielt at næringa knytter gode og sterke bånd til de som skal ta næringen videre i fremtiden, barna og ungdommen. For å lykkes med å rekruttere flere hender og kloke hoder til sjømatnæringene, må vi bygge kjennskap og kunnskap om næringene allerede fra de går i barnehagen. At barn og unge i barnehager , grunnskolen og videregående skole kan få kunnskap gjennom et visningssenter vil være et utrolig viktig bidrag til rekrutteringen for Nordland fylke og ikke minst kysten vår.

Det er behov for å styrke samarbeid mellom næring og utdanning i et levende fiskeri-og havbrukssamfunn.

Vesterålen og for så vidt hele Nord-Norge forteller gjerne historien om de store mulighetene som ligger i god forvaltning av kysten og storhavet. Således vil en arena slik som «Havet» kunne spille en særdeles viktig rolle i arbeidet med bærekraftig forvaltning av våre felles ressurser for våre barn.

Bærekraftig forvaltning bygges nettopp på kunnskapsformidling, forskning og samarbeid. Konseptet «Havet» kan ta rollen for de som velger videregående utdanning innen fiskeri-og havbruk, akvakultur og fiske og fangst.

Vesterålen er også en populær destinasjon for besøkende både fra inn- og utland. Skal vi styrke regionen med flere opplevelser, trenger vi også kunnskapsbaserte attraksjoner å tilby besøkende. Visningssenteret «Havet», vil nettopp være en slik attraksjon.

Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, som begge er opptatt av næringsutvikling og økt aktivitet i distriktene, har jeg stor tro på at «Havet» skal få lov å bidra til dette gjennom omsøkt visningstillatelse. For oss som bor her snakker vi om bærekraftig fremtid, utvikling og eksistens uten at regjeringen må bevilge nye midler gjennom statsbudsjettet.