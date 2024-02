Den mer enn ti-årige debatten om parkeringssituasjonen i Sortland sentrum, kom et steg videre med vedtak i juni 2023. Det var bare MDG som støtta at det skulle innføres avgift på kommunale parkeringsplasser. Også Høyre sitt forslag om å realisere parkeringshus med medvirkning fra kommunen ble nedstemt.

Rødt var sammen med Ap, SP, deler av SV om ei betalingsfri parkeringsløsning med tidsbegrensa parkering og god skilting. Rødt har i denne langdryge prosessen flere ganger tatt opp utfordringene for ansatte i sentrum som må bruke egen bil til jobbreise og hvor disse skal sette bilen i arbeidstida. Dette er ikke løst ennå. Nå er det likevel ikke Sortland kommune sin oppgave å stille parkeringsarealer til dette formålet, men Rødt mener at kommunen bør samarbeide med private næringsdrivende for å finne løsning.

I den sammenheng er blant annet spørsmålet om parkeringshus kommet opp. Dette har vært behandla flere ganger i kommunestyre og formannskap.

Rødts holdning er at kommunen ikke skal gå inn i eget prosjekt for parkeringshus eller i samarbeid med andre som vil kreve kostnader for kommunen. Vi er heller ikke for å fristille eller gi bort sentrumsarealene på Bankplassen eller gamle brannstasjonstomta til parkeringshus.

Disse arealene er særdeles verdifulle for videreutvikling av et mer attraktivt miljømessig og sosialt Sortland sentrum. Det bør være noen ledige arealer for utvikling av sentrumsområder også til framtida. Vi må ikke haste med å ha alternativt utnytting allerede nå. I den sammenheng er det heller ikke akseptabelt å la privatbilismen prege sentrum enda mer med en kommunal bilgarasjekoloss i byens kjerneområder.

Rødt er ikke prinsipielt mot parkeringshus fordi det er særdeles arealkrevende og mange ulemper med å ha kjøretøy stående langs gater og torg på ett plan.

I 2022 kom det innspill fra næringsdrivende til mulig plassering av et eventuelt parkeringshus nord for Kulturfabrikken der det allerede er parkering. Dette er også i samsvar med noen Rødt har tatt opp som mulighet i ulike sammenhenger. Dersom det lar seg gjøre uten utgifter for Sortland kommune, mener vi at innspillet bør vurderes.

Så må det jobbes med å styrke kollektivtransporten internt i Sortland kommune.

Hilsen kommunesrepr. Fra Rødt Marte Mari Moen Hovlund og Christoffer Ellingsen