Det er jul. Snøen og julefreden har lagt seg. Du skal på julebord med venner du ikke har sett på lenge. Med finstasen på tar du kjøreturen ned mot byen. Her møter du venner du ikke har sett på kanskje tre år. Stemningen er på topp. Servitørene sørger for at du aldri ser bunnen på glasset. Du tar gjerne en akevitt i tradisjon tro. Du føler deg bra, kvikk og skjerpet. Du er i toppform! Nå stopper du å drikke. Det er fortsatt noen timer igjen av middagen. Du tenker det går bra, hvis du stopper nå kan du kjøre hjem igjen og slipper å hente bilen i morgen. Det går fint, tenker du.

Det kan godt hende det gikk bra. Det kan godt hende at det ikke hendte deg noe, men 1 av 4 dødsulykker skyldes ruskjøring. Unge voksene med mer enn 0,5 i promille har 900 ganger større sannsynlighet for å dø i trafikken, enn om du er edru. Det er uansvarlig, og umodent å kjøre ruset, det utsetter deg selv og alle andre rundt deg for stor fare. I løpet av 2023 har 27 gutter og jenter under 24 dødd i trafikken, og mellom januar og oktober ble 1911 under 24 har blitt tatt for ruskjøring.

2023 er det dødeligste året for unge trafikanter siden 2009. Alle dødsfall er tragiske, men det er noen ekstra meningsløst når en 16-åring, eller en 21-åring dør i trafikken. Mennesker med hele livet foran seg, med fremtidsplaner og drømmer om hvordan deres liv skulle se ut – viskes ut, noen ganger på millisekunder. Det er mye vi kan gjøre for å motvirke trenden. Vi kan følge med på veien, kjøre i fartsgrensen, og ikke minst kjøre edru. Det kjøres ca. 14 000 turer i alkoholrus i Norge hver dag.

Alf Prøysen skrev «Hvis ingen går i fella, men passer seg for den – så kan alle snart få feire jul igjen». Nå er det bare fem dager igjen til jul. Det er mange som mangler en rundt bordet i år, som følge av trafikkulykker. I år et vårt juleønske at ingen kjører i fylla, og utsetter seg selv og andre for fare.

Det er ikke kult å kjøre i fylla, det er skikkelig barnslig.