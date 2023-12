De yngste settes opp mot de eldste.

La oss være i fred, vi må stole på posisjonens pressekonferanse fredag!

FAU ved Sandnes skole og Søndre Langøya lokalutvalg er forbannet.

Nok engang berøres skolestrukturen i Hadsel og det er de samme skolene som trues på livet.

Vi viser til kommunedirektøren fremlagte forslag til budsjett for 2024- 2027 og i forslaget ligger det at i 2026 skal Sandnes skole legges ned.

Det er skole eller sykehjem som legges i potten for å få budsjettet til å gå opp. De yngste settes opp mot de eldste.

Alle partier var enstemmig i at Sandnes skole skal bestå.

22. august 2023 var det valgdebatt på Sandnes bare noen uker før kommunevalget.

Alle partiene var representert.

På spørsmål om hva ditt parti har i programmet til kommunevalget 2023 om fortsatt opprettholdelse av kommunens bygdeskoler, var alle partier enstemmig i at Sandnes skole skal bestå som 1-7 skole de neste fire årene.

Sandnes og omegn blir sett på som vekstområder for Hadsel kommune. Skolen har økende elevtall og unge familier bosetter seg her både fra fjern og nær.

På spørsmål om hvordan sikrer dere et framtidsrettet og forutsigbart skoletilbud i kommunen? Ble Sandnes nevnt som en meget god 1-7 skole og skolen er i vekst.

Sandnes og Langøyas bygder er en del av kommunens økonomi i framtiden da dette er vekstområder både med fortetting av bebyggelse og spredt bebyggelse. Økt bosetting og næringsliv gir penger i kommunekassa.

Vi er en bygd i vekst.

Pr. i dag er det ca. 90 elver på Sandnes skole og i årene fremover ser det ikke ut til å bli noen særlig nedgang.

Vi tiltrekker oss folk fra andre regioner som vil bo på den søndre delen av Langøya og det at vi tilbyr en nærskole og barnehage er et viktig trekkplaster. Det er trygghet i en nærskole og det skaper trivsel, aktivitet og samhold i bygdene. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og også i tråd med politisk posisjonens pressekonferanse fredag.

Kommunen snakker stadig om bolyst og hvordan skape bolyst. Det er i alle fall ikke å legge ned hjerte i bygda.

Ved skolen ligger idrettsanlegget vårt. Sandes Stadion. Her holder Stålbrott til.

Hva skjer da med aktiviteten og tilflyttingen i bygda?

Aktivitet i klubben er større enn det aldri før har vært. Ta f.eks All-idrett for barn helt ned i 1 års alderen som ukentlig samles i gymsalen på skolen.

I oktober lanserte Stålbrott EL- innebandy for funksjonshemmende. Det er det eneste tilbudet for funksjonshemmede i hele regionen og de kommer fra hele regionen for å trene. Dette foregår også i skolens gymsal.

Hvis skolen legges ned finnes det mulighet for at barnehagen også legges ned. Hva skjer da med aktiviteten og tilflyttingen i bygda og i I.L. Stålbrott?

De siste årene har skolen blitt renovert og i høst ble ny gangsti ned til skolen ferdigstilt. Hvorfor bruke masse penger på dette hvis det stadig skal trues med nedleggelse.

Veien mellom Stokmarknes og Sandnes er like lang begge veier!

Sandnes skole er den skolen som holder tildelt budsjett best i kommunen.

Hvorfor skal vi lide da?

Hvor skal alle elevene som trues med å sendes til Stokmarknes være?

Skal det bygges ny skole i Stokmarknes?

Hva er prislappen for det for en ekstremt lånebelastet kommune?

Hvis ny skole skal bygges så har vi masse plass på Sandnes til nytt skolebygg. Veien mellom Stokmarknes og Sandnes er like lang begge veier!

14. desember skal det nye budsjett vedtas i kommunestyret og vi forventer at alle partiene kommer med gode nyheter også opposisjonen!

Sandnes skole skulle ikke røres, det lovet dere på folkemøtet i lokalet på Sandnes.