Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan for perioden 2024-27.

Økonomisk sett er dette lite hyggelig lesning, og vi må kalle dette et krisebudsjett. De neste årene skal vi bruke penger vi ikke har til disposisjon og som vi må hente fra fond for å oppnå balanse. Vi skal altså «leve på forskudd» og betale dette tilbake av vårt driftsbudsjettet med 2mill kr i 2025, 18mill kr i 2026 og 20mill kr i 2026. Med andre ord: vi har fire harde år foran oss knyttet til kommunens økonomi.

Andøy Sp har likevel innarbeidet og finansiert følgende endringer i vårt forslag til budsjett/økonomiplan i forhold til kommunedirektørens forslag:

Videreføre driften av Skolestua barnehage. Vi var hele forrige periode klar på at nåværende barnehagestruktur, er den strukturen vi mener er best for barn, foreldre og de ulike lokalsamfunn. Dette skaper ro og trygghet for barn og foreldre og er en forutsetning for bosetning og næringsutvikling i nærområdene rundt stedene vi har barnehagedrift.

For å møte den økende turiststrømmen vi opplever, må infrastrukturen være på plass. Søppelbehandling er en del av denne strukturen og søppelcontainere må være på plass. Vi reverserer kommunedirektørens forslag på dette punktet.

Vi anser det som et viktig trivselstiltak at det er velstelt utenfor alle kommunale eiendommer/bygg. Derfor går vi mot reduksjon i innleie av sommervikar til dette arbeidet.

I årene framover er potensialet for utvikling av næringsvirksomhet og bedriftsetableringer i Andøy stort. Da synes vi at forslaget til reduksjon i næringsarbeidet ikke er rett signal å gi. Vi innarbeider denne reduksjonen i vårt budsjett.

Vi ønsker å bygge et sterkt landbruk i Andøy. Da må det gis rammebetingelser for utvikling og styrking av denne sektoren. Dette gjøres best ved å ha landbrukskonsulent i 100% stilling.