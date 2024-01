Senterpartiet viser sine sanne farger i fylkesrådet i Nordland sin behandling av en ny abortlov.

Den ene i Senterpartiet stemte for forslag om å utvide selvbestemt abort til uke 18, mens den andre stemte mot.

Derfor har Senterpartiet gjort det uklart hvor de står.

Når det er snakk om kvinners rett til å bestemme over egen kropp, burde til og med vinglepetteren Senterpartiet klare å bestemme seg.

Senterpartiet gikk ned 14,6% i stemmer ved sist fylkestingsvalg, man skulle kanskje tro at Senterpartiet var opptatt av å vinne tilbake tilliten til velgerne med å være tydelig på hvor de står?! Men svaret er visst nei!

Det er ikke første gang Senterpartiet tar av maska og viser hva de egentlig mener. Når Erna Solberg satt i regjering og brukte kvinners rett til å bestemme over egen kropp som et forhandlingskort, stemte 17 av senterpartiets representanter for å innskrenke abortloven. To representanter stemte mot.

Tallene prater for seg selv. Senterpartiet står på feil side av historien atter en gang for kvinners rett til å bestemme over egen kropp!

Vi kvinner fortjener et svar fra Senterpartiet i hvor de står i spørsmålet om å la vi kvinner bestemme over vår egen kropp.

For AUF i Nordland er saken svart eller hvit. Enten står du på rett side av historien og er med å liberalisere abortloven eller så kan du være en bremsekloss. Vi får vente i spenning for å se hva Nordland Senterparti velger.