Vi har kommet et godt stykke inn i advent, tradisjonene og ritualenes høytid, og nok en gang ser det ut til at flertallet i Hadsel er i ferd med å utrette et aldri så lite julemirakel. I flere år har kommunens til enhver tid ledende politikere ved hjelp av tallmagi skaffet seg råd til å reversere alle kuttforslagene fra kommunedirektøren. Ingen strukturelle grep tas og alt som smerter skyves vekk og inn i framtiden. Likevel pleier overraskelsen tilsynelatende å være stor når overskridelsene, underfinansieringen og realiteten melder sin ankomst utover det nye året. SV har noen år stemt for slike budsjetter, og er således ikke helt uten skyld i beslutningsvegringen. Men jo lenger vi sitter stille i båten, jo vanskeligere blir det å styre unna stupet.

Årets flertall (MOS, Høyre og Venstre) har riktignok tatt ett stort grep og tydelig signalisert sine prioriteringer. Noen av pengene til alle reverseringene skaffer de seg nemlig gjennom å dytte investeringen i nytt sykehjem helt ut av økonomiplanen (en plan som gjelder til og med 2027). SV har vært blant de mest aktive i debatten for å sikre byggestart så snart som mulig, og «på ubestemt tid, hvis i det hele tatt» er mildt sagt ikke det vi hadde håpet på.

Det er imidlertid ikke det jeg hadde tenkt å skrive mest om i dag. For i tillegg til å bevare det bestående, har flertallet funnet rom til å kutte i eiendomsskatten. Ikke mye, men litt. De legger opp til et skattekutt på 250.000 kroner til neste år og en kvart million mer hvert år fram til 2027.

Det er nok ingen som elsker eiendomsskatt, ei heller oss i SV, selv om det kanskje kan virke sånn av og til. Men samtidig er inntekten fra eiendomsskatten med på å finansiere viktige velferdstilbud, og i det store og hele et velfungerende verktøy for omfordeling fra dem som har mye til dem som har mindre.

Hadsel SV er ikke enig i at årets budsjett, som de fleste involverte omtaler som tidenes mest krevende, er anledningen til å prioritere kutt i eiendomsskatt. Men med tanke på at kommunens inntekt fra denne skatten i 2024 er beregnet til å bli over 27 millioner kroner og 32 millioner året etter, steiler vi ikke over størrelsen på kuttene. Vi stusser mer over hvem som får nyte godt av skattekuttet.

Et av kronargumentene fra høyresiden når de fyrer løs mot eiendomsskatten og kaller den «usosial», er at den ikke tar høyde for inntekt og betalingsevne, men utelukkende fastsettes basert på boligens verdi. Derfor er det kanskje litt overraskende at det ikke er huseiere med lave inntekter som får nyte godt av kuttene i eiendomsskatten, men snarere folk som har såpass godt med penger at de har råd til å bygge seg et splitter nytt hus. For det er de som får fritak fra eiendomsskatt dersom flertallets budsjett blir vedtatt, ikke dem som virkelig sliter med å få endene til å møtes. SVs oppfordring til flertallet, hvis de absolutt må kutte eiendomsskatt, er å justere litt i budsjettforslaget og la skattekuttet hjelpe dem som trenger det aller mest. Det hadde vært en julegave de kunne vært stolte av.