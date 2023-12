Om så det gjelder…

På skolen pugget vi salmevers og «Alltid freidig» var selvsagt en av salmene en elev på Silsand barneskole skulle kunne i 1980. Ikke viste jeg at teksten var skrevet i allerede i 1838 og at den opprinnelig var dansk, og at den var en del av en oppsetning om Tornerose.

Vel, nok om det, saken er jo den at noen ganger fanger tekster oss, og vi tar dem med oss videre inn i livet og kanskje i døden?

I et hektisk hverdagsliv, der gjøremål, å betale regninger, og rent faktisk dyrke fritidinteresser, gjør dagene så travle at jeg ikke verken synger så mye som jeg burde eller får rom for å tenke, så stjeler jeg meg innimellom noen sekunder for meg selv. Sekunder som gir meg tid til å reflektere over noe jeg har lest og som berørte meg, hendelser på arbeid som bekymrer meg, eller at tankene bare flyter og henger seg fast i noen jeg engang har lært.

Om så det gjelder - hva betyr det? Om så det gjelder?

Min opplevelse er at det ofte haster. At mye er viktig. At det gjelder og galder hele tiden. På jobb er det travelt, og hektisk, og mål som skal oppnås og mennesker som skal ivaretas. Privat gjelder det å ta vare på seg selv, på helsa, på familien, og på venner. Alt i alt gjelder det om utrolig mye, alt fra å ha et godt liv, til å ha en jobb man trives i, og om å ha tilstrekkelig til å kunne kjøpe mat og betale regninger. Og kikker man utover landet, og nabolandene, ja så ser man at forskjellene mellom de som har mye og de som har lite øker. Jeg nikker bekreftende med hodet for meg selv, nå begynner det faktisk å gjelde.

I USA går det mot nytt presidentvalg, og allerede skal man ikke lete lenge for å innse at demokratiet lever farlig. Falske nyheter, usannheter, og løgn florerer. Russland går mot gjenvalg av en president, egentlig uten valg. Demokratiet er på vikende front.

Høsten har vært iskald. Iskald, sier jeg, og med styrtregn, ras og flom. I sommer leste vi igjen om ekstremvarme, tørke og skogbranner, og selv i Vesterålen var sommeren tørr og varm! Tørr og varm sier jeg! Men det virker som om selv ihuga klimafornektere fortsatt klarer å overse selv de tydeligste tegn på alvorlige klimaendringer. Kanskje fordi de har støtte? Ikke engang på Klimatoppmøtet COP 2023, klarte de å si at det er på høy tid å fase ut fossile energikilder. Norge trenger tid på omstilling, for det er det som gjelder.

Klimaforkjempere kaster seg modig foran tv-kamera og skiløpere, for å få oppmerksomhet rundt at også idretten er en klimaversting. Snøhetta, som har tegnet Operaen, har valgt å legge ut uklare bilder på nett for å redusere klimaavtrykket. Og Inga Strümke er tydelig på at ChatGTP nok har kommet for å bli, men at det ikke er miljøvenning og at hvert søk koster både strøm og vann.

Og mens vi sitter og ser på tv, der nyhetsstrømmen flommer over av barn med amputerte lemmer som lider og mennesker som dør, tas til gissel eller bombes i hjel, mens alle de organisasjonene vi ellers har stor tillit til ber om våpenhvile i Gasa, plukker vi opp en liten mokkabønne og tar en sup kaffe.

Om så det gjelder! Noen dør om så det gjelder. Hver dag dør noen for det de tror på. Noen sitter i fengsel, år etter år fordi det tror på demokrati, på rettferdighet, på fred. Nobelprisvinnere sitter fengslet, for oss! For oss alle!

Jeg rister på hodet og tørker en tåre. Det er jo nå det gjelder! Og her sitter jeg og lurer på hva jeg er laget av og hva jeg ville gjort om så det gjelder. Jeg vet det ikke. Jeg vet ikke, men jeg innser at jeg vil bidra for det er nå det gjelder. For jeg drømmer om fred. Demokrati, rettferdig fordeling og sannhet er verdt å kjempe for. Vintere med snø og skiføre, er for meg et symbol på en verden vi tar vare på.

«Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder!

Da er livet ei så svært, døden ikke heller.»

Tekst: Christian, 1867