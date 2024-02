Ladestasjon ved Kulturfabrikken

Vi ser i BLV at det er vedtatt å plassere en ladestasjon på parkeringsplassen ved Skibsgården/Kulturfabrikken.

SV er absolutt positive til ladestasjoner, da det vil gjøre det enklere å bruke el-biler i stedet for fossildrevne biler. Det vi ønsker å kommentere er plasseringa, som er foran inngangen til Kulturfabrikken.

Dette kommer fram på bildet som følger artikkelen. Tilsvarende ladestasjon i Svolvær er høyere enn folk og ca 7 meter lang, så en slik vil gjøre mye av seg rett ved inngangen til Kulturfabrikken.

Denne plassen, fra inngangen til Kulturfabrikken, bort til Kvitbrygga og så bort til hotell Scandic brukes i fint sommervær til utekonserter, og foran Kulturfabrikken er det også satt ut stoler og bord til kafevirksomhet.

SV er for at byrommet skal brukes mest mulig til sosiale ting, og en ladestasjon med vifter som lager både lyd og bevegelse er ikke noe godt innslag her.

Det er andre steder på parkeringsplassen som er mye bedre egna, der tiltaket ikke vil være til stor sjenanse. Vi kan f.eks. nevne den delen av parkeringsplassen som er inn mot Skibsgården.

Vi stiller også spørsmål om hvorfor denne saken ikke har vært på høring, slik at de det angår kunne komme med forslag til plassering?