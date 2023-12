Jula blir som et forstørrelsesglass på livene vi lever, og feiringen har en tendens til å legge ekstra trykk på det som allerede finnes. Eller ikke finnes. Noen seiler gjennom selskap etter selskap i dyp takknemlighet, mens andre føler på ensomhet både med og uten folk rundt seg. Det finnes mange måter å markere høytiden på, og kanskje dette er året vi skaper nye tradisjoner? Vi har laget en smørbrødliste med råd det er verdt å tenke gjennom før feiringen setter inn for alvor.

Ta vare på deg selv

Sett av tid til deg selv og sørg for god mat, aktivitet og søvn. Det er lett å bli sittende mer hjemme når det er kaldt og mørkt ute, men det gjør underverker for velvære og humør å komme seg ut i lys og luft. Hold deg i aktivitet og få frisk luft i dagslys.

Pust ut og nyt øyeblikkene

Trykk på pauseknappen hvis du føler deg stresset, og sørg for å gi deg selv tid til å puste ut og nyte øyeblikkene. Gå en tur, ta en kaffepause, lytt til musikk eller finn på noe annet som gir ro. Planlegg gjerne for en omstart – det er godt for helsa å ta seg en pause. Ta deg tid til å reflektere, det er en investering i deg selv som vil gi positiv gevinst, også for de rundt deg.

Planlegg hva du skal bruke tiden på

Strukturer dagene og hold på gode rutiner. For å unngå skuffelser i juletiden er det viktig å avklare og å være tydelig på forventninger. Lag planer for både feiring og fri, planlegg for ingen planer og ikke vær redd for å si nei. Prioriter det som er viktigst for deg og dine nærmeste.

Juster forventningene

Juster forventningene og kvitt deg med skyldfølelse. Ikke sett i gang med aktiviteter som du ikke er komfortabel med eller mestrer. Alle trenger ikke å diske opp med fantastiske måltider eller underholde en vennegjeng – ofte er det like mye glede og omsorg i de små tingene.

Alt med måte

Juletiden kan fort bidra til overspising. Det er lett å føle seg uvel eller nedfor etter for mye usunn mat eller alkohol kan gi deg skyldfølelse og ubehag. Si nei når det passer for deg. Tenk på kostholdet. Hva du spiser har stor påvirkning på din psykiske helse. Hvis du klarer å holde på et normalt kosthold og feire med en viss grad av moderasjon kan det hjelpe deg å føle deg bedre både i løpet av og etter feiringen.

Ha realistiske forventninger

Hvis du skal være sammen med familien i julen legger det trykk på relasjonene. Mange er ikke vant til å tilbringe så mye tid sammen. Bli enig med deg selv om hvilke realistiske forventninger du bør ha for å unngå krangel og dårlig stemning. Hvis dere har tendenser til konflikter i familien så unngå tematikkene som vanligvis får begeret til å renne over. Planlegg heller fellesaktiviteter det er lett å enes om for å konsentrere den positive energien og samholdet inn i noe alle kan få glede av.

Unngå sosial sammenligning

Hvis vi føler at vi ikke når opp til idealene og vennene våre som vi får innblikk i på sosiale medier, kan det påvirke selvtilliten vår. Fokuser heller på det fine du har rundt deg.

Ikke se deg tilbake hvis det siste året ikke har vært slik du ønsket det. Sett heller positive mål for hva du ønsker å oppnå neste år.

Sorg i høytid

Julen er en tid for ritualer og tradisjoner. Noen kan kjenne på stress og et ekstra nærvær av det som ikke er. For mange innebærer det å kjenne ekstra på tapet av noen som tidligere var med, og det er vanlig å kjenne ekstra på sorgen i høytiden. Det er vanlig å kjenne ekstra på sorgen for hver høytid man må erfare gjennom det første året uten den man savner. Savnet vil alltid være der, men det blir lettere å leve med «den tomme stolen» med tiden.

Engasjer deg i lokalsamfunnet

Hvis du strever med sorg eller føler deg isolert av ulike årsaker, kan det føles godt å bidra i lokalsamfunnet som frivillig eller oppsøke disse arenaene for å få selskap og snakke med andre i lignende situasjon.

Det er lov å be om hjelp

Snakk om følelsene dine. Lag plass til gode samtaler og tenk gjennom hvem du kan snakke åpent med. Hvis du kjenner på savn eller blir overveldet av, så kontakt noen du stoler på eller for eksempel en hjelpelinje.