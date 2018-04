Vett og uvett om Kunstnerhuset

Leserinnlegg

Geriljaen for Kunstnerhuset har krevd at politikerne i Sortland tar til vett. Å ta til vett i denne saka er åpenbart at Sortland kommune skal stille økonomi til å renovere Kunstnerhuset og bidra med drift av huset til kunstneraktiviteter. Det er viktig og nødvendig at folk som brenner for saker engasjerer seg, bringer fram argumenter og bruker ulike metoder for å påvirke avgjørelser. For Rødt er det et svært viktig grunnleggende element i demokratiet. Det gjelder sjølsagt også for engasjementet for Kunstnerhuset!

Som representant i formannskapet for Rødt, ble Rødts stemme gitt til forslag om å selge Kunstnerhuset med klausul om at huset etter salg fortsatt skulle brukes til kreativ kunst og næring. Ikke en enkel avgjørelse fordi: - husets potensiale og aktiviteten rundt har mange positive sider. Det gjelder særlig for bildekunsten i Sortland og Vesterålen. Så har huset en historisk verdi både som det huset har vært brukt til, og som en del av den gamle trehusbebyggelsen. Dersom formannskapets innstilling blir vedtatt i kommunestyret, blir huset uansett stående og det vil bli tilgjengelig for tilnærma samme formål som i dag, men med annen eier. Det er sannsynlig at egenbetaling for brukere blir større. Dersom det ikke blir respons på et slikt salg, må saka tilbake til kommunestyret. Rødt har tidligere vært avgjørende for å stoppe salget. Den gang med utgangspunkt i at vi mente alle offentlige og private muligheter for bidrag til huset og et mulig endra driftsopplegg ikke var utreda nok. Nå oppfatter vi at disse muligheten er utreda uten særlige positive, konkrete resultat.

Rødt har i medlemsmøte på nytt behandla saka og kommet til at vi opprettholder samme stemmegiving i kommunestyret. Bakgrunnen er en kombinasjon av den økonomiske situasjonen og prioritering innafor disse rammene. Vår forståelse av det opplegget som er lagt for en eventuell videre kommunal drift av Kunstnerhuset og med gjennomføring av renovering, er en kommunal direkte utgift på et sted mellom 3 og 400 000 kr pr år i overskuelig framtid.

Mange vil synes dette er småpenger i den store sammenhengen. Kulturområdet i Sortland er stort, viktig og nødvendig. Det vil det fortsatt være. Når en også tar med idretts- og friluftslivsatsinga, er Sortland blant toppene og vil være der. Kulturfabrikken ble ca. 3 ganger så kostbar som planlagt ved bygging. Ny idrettshall og svømmehall planlegges. Rødskolen står snart tom og må uansett avklares. Kommunen skal bidra til at alpinbakken blir i stand. Det er allerede bevilga millionbeløp til istandsetting av Jennestad brygge. Det ligger store utgifter og venter på områder gang- og sykkelveier og ikke minst på utbedring av kjøreveiene både i sentrum og bygdene. Det legges i disse dager opp til flere millioner i økte, årlige utgifter for å bedre rekrutering av helsepersonell. Det skal bygges nytt sykehjem som krever økt bemanning. Skolestrukturen skal opp til vurdering og nye skoler må bygges uansett utfall av strukturdebatten. Planen for kvalitet i skolen blir bare delvis gjennomført på grunn av mangel på økonomi. Lista kan gjøres lengre!

Nesten alt dette, er tiltak for å opprettholde dagens standard. Tiltakene er så langt ikke finansiert. Innafor vedtatt budsjett og økonomiplan er allerede alle sparepengene brukt opp på 3 – 4 år. Det ligger ingen signaler om økning av regjeringas bidrag – heller tvert imot og stadig nye oppgaver lastes over på kommunene.

Rødt har respekt for argumentene for kravet om kommunal investering og drift av Kunstnerhuset. Alvoret i saka er stort også for oss. Det bør likevel nevnes at de som den gang sloss for Kulturfabrikken, da ville selge eller ofre Kunstnerhuset som en del av finansieringen av Kulturfabrikken. Det ble ikke gjort. Heller ikke disse kan få både i pose og sekk. Vett og uvett kan diskuteres.