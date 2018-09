- Velferdsprofittør som ungdomsklubbdriver i Sortland?

Leserinnlegg

Rødt er for en offentlig, demokratisk, sterk og effektiv velferdsstat bygd på felleskapets ressurser. Det er den beste garantien for gode og minst mulige forskjeller for innbyggernes livsmuligheter. En privatdreven ungdomsklubb, «Kjør for livet», som ønskes etablert for ett år med offentlig bevilga økonomi og med eiere som er av de aller største velferdsprofittene i Norge/Norden, er ikke noe Rødt ønsker velkommen til kommunen. Prosjektet ungdomsklubb «Kjør for livet» er et heleid selskap i Aberia som igjen eies av Nordlandia konsernet.

Nordlandia er en av landets og Nordens største private selskap basert på helse, barnevern, asylmottak m.m. og salg til det offentlige. Selskapet har hatt årlige utbytte i 100 millioners størrelse og har hatt sine forbindelser i skatteparadis. Altså et selskap som har utnytta muligheten til å skaffe seg privat rikdom på skattebetalernes og offentlig tilbuds bekostning. Så kan det innvendes at et gratis tilbud til kommunen for å ta seg av 5 – 7 ungdommer i ett år 4 timer i uka, kan være fristende for enhver kommune.

Det er vel nettopp det som er poenget: Gjøre seg lekker med å satse på tilbud til vanskeligstilte personer og der behovet generelt er stort og underfinansiert av kommunene. «Kjør for livet» - prosjektet er fullfinansiert med offentlige midler gjennom Bufdir og Nordland fylkeskommune. Men etter ett år blir det opp til kommunale kroner (rundt 500 000) om prosjektet skal fortsette uansett om dette er en del av kommunens planer for ungdomsarbeid eller ikke. Prosjektet følger heller ikke offentlige tariffavtaler for sine ansatte som jobber for kommunene.

Rødt vil sette en stopper for privatisering av ungdomsarbeidet og forventer at SP, SV og AP også følger opp samarbeidserklæringa etter valget fra 2015 som har følgende formulering:

«Oppgaver og tjenester som i dag utføres/leveres av kommunen, skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres.»

Ei avvisning av dette betyr ikke at tilbudet til ungdom i Sortland er tilfredsstillende, men la kommunen få økonomien direkte og ikke som sminke for en velferdsprofittør.