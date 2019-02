- Åpent brev til helseministeren

Leserinnlegg

Foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte fra Fagforbundet og LO Stat er sterkt kritisk til regjeringens kommende pålegg om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN. Vi vil rette stor kritikk til at det ikke har vært fulgt noen av arbeidslivets spilleregler, til tross for at disse (også kjent som trepartssamarbeid og den norske modellen) er viet et eget avsnitt i regjeringserklæringen.



Dette kommende krav vil medføre store endringer for ca 10. 000 ansatte og det vil få store konsekvenser lokalt, regionalt og nasjonalt.





Vi er meget bekymret for at vårt universitetssykehuset UNN HF skal ha ansvaret for så mange lokalsykehus, samtidig som de skal være sterk på spesialisert behandling, utdanning og forskning. Vi er like bekymret for lokalsykehusenes rolle og oppgaver.

Vi mener at regjeringen setter UNN HF og Finnmarkssykehuset i en meget vanskelig situasjon. Ingen andre universitetssykehus har 6 lokalsykehus hvor avstanden imellom ikke er ubetydelig. Vi minner om at sykehusene er lokalisert i Narvik, Harstad, Tromsø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen. I tillegg er det flere DMS og DPS, SANKS, Samisk helsepark, prehospitale tjenester med mere.



Vi er derfor mildt sagt overrasket over at regionreformen blir brukt som et argument for den varslede omstillingen.

Vi er også kritiske til at pasientorganisasjonene og andre aktuelle ikke har vært med i en prosess.



Vi forventer at regjeringen med Helseminister Bent Høie stopper opp og hører på hva både fagmiljø i begge foretak og tillitsvalgte sier og stanser den kommende endringen av Finnmarksykehuset HF og UNN HF.





Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Finnmarkssykehuset HF

Ole I Hansen



Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i UNN HF

Rigmor Frøyum



Konserntillitsvalgt for LO Stat i Helse Nord RHF

Kari Baadstrand Sandnes.



Leder i Fagforbundets koordinerende ledd for Helse Nord

Line Tollefsen