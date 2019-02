Slå sammen norskkarakterene

Leserinnlegg

Alle elever som går ut av videregående skole i dag får inntil seks karakterer i norsk på vitnemålet. Det er for mange norskkarakterer. Teoritrette elever og elever med lese- og skrivevansker rammes hardest. Derfor vil Høyre slå sammen de to skriftlige norskkarakterene.

Stoltenberg-utvalget har nylig levert en rapport som belyser årsaker til kjønnsforskjeller i skolen og tiltak for å bekjempe dem. De har foreslått å vekte karakterer på bakgrunn av timeantall. Det er et forslag jeg syns det er verdt å se nærmere på. Men når vi først skal se på karakterer, mener jeg det også er helt legitimt å se på om vi skal gjøre noe med antall karakterer i norsk, og der er mitt forslag at vi slår sammen de to karakterene vi dag har i skriftlig norsk.

Høyre ønsker en sterk plass for sidemålet i norskfaget. For et flertall i Norge er nynorsk sidemålet. Dagens sidemålsundervisning er ikke spesielt vellykket for bokmålsbrukerne eller nynorskbrukerne.

Ved å slå sammen karakterene i de to skriftspråkene får vi en sjanse til å lage et sidemål som er mer engasjerende og gir mer rom for leseglede og språkforståelse, og mindre fokusert på å skrive. Vi skal fortsatt ha kompetansemål for begge målformer, men jeg mener det ikke trengs egen karakterer for hver av dem. Å slå sammen karakterene kan rett og slett gi økt læringslyst blant norske elever.

Forskningsinstituttet NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført forsøk med redusert antall standpunktkarakterer i norsk ved halvårsvurderingen. Analysen viser ingen forskjell i endelig karakternivå mellom elever i og utenfor forsøket. Man finner heller ingen forskjell dersom man ser på elever med lave eller høye karakter i utgangspunktet. Forskningen forteller oss at å slå sammen karakterene i norsk ikke vil påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter negativt.

Evalueringen viser også at forsøket har gitt lærerne mulighet til å redusere antallet karaktergivende prøver som har gitt mer tid til å drive skriveopplæring, samtidig som læreren kan gi elevene mange flere tilbakemeldinger uten karakter. Jeg vil heller ha et norskfag som er inspirerende, hvor lærerne får bedre tid til tilbakemeldinger og opplæring, enn et norskfag som spises opp av at det skal settes alt for mange karakterer.

Seks karakterer i norsk på vitnemålet er for mye, og det er en iboende urettferdighet i karaktersystemet når norskkarakteren kan utgjøre så mye som en fjerdedel av karakteren. En urettferdighet som favoriserer de som er gode i norsk og språkfag, og en klar ulempe for de som har sin styrke i andre fag. Høyre mener derfor det er riktig å slå sammen karakterene i norsk.