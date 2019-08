«Flere kommuner har innsett de demokratisk uforsvarlige og praktisk dysfunksjonelle sider ved den organiseringa Sortland kommune holder fast ved»

Leserinnlegg

De personene som er valgt inn i de forskjellige styringsinstitusjoner i dette landet, benevnes som representanter. Det vil selvsagt si at de skal målbære synspunktene til dem de representerer.

I tillegg ligger det også en forpliktelse til å sørge for at opinionen får informasjon om hvilke saker som er aktuelle og mest mulig kunnskap om sakene, slik at alle har mulighet til å benytte seg av sin rett og plikt til å delta i styringa av nasjon, fylke og kommune.

Det har sikkert til alle tider vært grunnlag for en viss kritikk av hvordan dette har fungert.

I det siste har frustrasjonen med sentrale politikeres selvbestaltete ufeilbarlighet antatt dimensjoner som ikke alltid har gitt seg utslag i parlamentarisk språkbruk. Det er imidlertid ikke bare på sentralt hold dette gjør seg gjeldende. Vi ser det også lokalt.

Det siste eksemplet lokalt er skolestruktursaka. Ei i og for seg god faglig utredning ble laget, og et stort informasjonsapparat med bygdemøter ble satt i gang i regi av administrasjonen. I alle kretsene var flertallet sterkt for ei fortsatt drift av sin skole. Likevel presterer kommunestyreflertallet (med unntak av Rødt og SP, -og SV ser nå ut til å ville revurdere si stemmegiving), - selv om det var siste møte i det sittende kommunestyret, og ingen formelle forhold gjorde det nødvendig, å:

stemme ned forslag om å gi folk en demokratisk mulighet til i nært forestående valg å gi uttrykk for si holdning til saka, og

vedta nedleggelser og sammenslåinger mot et flertall av de berørte!

Et annet eksempel er holdningen til reguleringsplaner og prosesser. Det settes i gang ressurskrevende prosesser med møter og høringer som så ender i ferdige planer med vedtekter og det hele. Folkets vilje har forhåpentligvis skjedd. Men straks det dukker opp private interesser med en viss økonomisk tyngde, dispenserer man ganske lettvint. Ifølge media uttalte f.eks. en representant i forbindelse med en slik sak at det var vel ikke politikerne som skulle bestemme hvor hotellene på Sortland skulle ligge! Det blir spennende å se hva den politiske reaksjonen på ønsket om bygging av boligkomplekser i strandsonen på Strand blir. Får vi en vegg mot sundet der også, slik at sluseopplevelsen ved å passere den blå byen med båt blir fullkommen?

Visse prosesser er regulert ved lov. At lovens bokstav under tvil er oppfylt, er imidlertid ikke noen bekreftelse på at administrasjon og politikere reelt har oppfylt sin plikt om tilrettelegging for medvirkning. Den kommunale godkjenninga av et oppdrettsanlegg på 1600 mål i et av fylket utpekt fritidsområde, - like utafor adkomsten til bygdas perle av ei småbåthavn, uten at dette er gjort til et vektlagt moment i høringsprosessen, er eksempel på det. Om dette har vært en ubevisst eller bevisst glipp, kan man bare gjøre seg spekulasjoner om. Det avslører iallfall en utrolig umusikalitet hva angår hva som kunne forventes å bli godt mottatt i bygda. Ei unison klage protest på prosessen og vedtaket kom da også. Etter en farse av ei befaring ble denne saka i formannskapet. Tilhørerne fra bygda opplevde da ei summarisk behandling, - og fra noen av representantene en nedlatende irritasjon over den «urimelige støy» bygdas reaksjon førte til. Saka ble nedstemt mot Rødt og SP sine stemmer.

Det politiske flertallets manglende innsikt i/respekt for prosessuelle formaliteter har ført til negative økonomiske konsekvenser i millionklassen for kommunen. Eksempler er adkomstproblematikken i forbindelse med byggetillatelsen til Coop Extra på Strandskog, uavklarte formaliteter ved bygging av Fagerlundvegen og uavklarte utfordringer ved etableringer i Kjempenhøyområdet. Mangelfulle konsekvensvurderinger har satt kommunen i en slik gjeldssituasjon at utfordringer ved f.eks. vann/avløp i tettstedet nærmest blir økonomisk uløsbare.

Kanskje har dette noe med politikernes arbeidsforhold å gjøre. Kommunestyret er ansvarlig for sine egne arbeidsforhold. Det er nylig vedtatt politisk organisering og delegasjonsreglement som viderefører at:

at avgjørelser av politisk karakter tillegges rådmannen,

sentralisering av politisk innsikt og maktutøvelse,

risiko for utilfredsstillende saksbehandling og

en uholdbar arbeidssituasjon for noen få politikere.

Rødt hadde flere innspill til dette som ville motvirka denne utviklinga.

Med min bakgrunn i skoleverket, - både som elev/student og som lærer, stiller jeg meg ganske spørrende til hvordan man i formannskapet på en forsvarlig måte greier å forholde seg til en saksmengde på 6 – 700 sider i løpet av en uke, - i tillegg til hverdagens krav fra jobb og familie.

Flere kommuner har innsett de demokratisk uforsvarlige og praktisk dysfunksjonelle sider ved den organiseringa Sortland kommune holder fast ved. De har gått tilbake til den gamle modellen med et politisk utvalg for hver etat, - oppvekst, helse/omsorg og teknisk slik også Rødt har gått inn for i Sortland. Med en slik modell kan en oppnå:

mer kompetent og forsvarlig politisk behandling,

involvering/erfaringsbygging av flere politikere,

mindre avstand mellom politisk besluttere og menigmann, og

bedre muligheter for menigmann til å fange opp saker tidlig i prosessen

Rødt’s forslag om at Sortland skulle gå tilbake til det som nå benevnes som utvalgs- eller komitemodellen ble nedstemt med en stemmes overvekt i kommunestyret.

Forslaget om å endre den politiske organisering må tas opp igjen. Men inntil dette er på plass, bør Rødt ta opp igjen sitt forslag om at kommunen økonomisk og praktisk må legge til rette for bygdeutvalg som obligatorisk instans i saker som krever høringer. Forslag fra Rødt om å gi en tilnærma symbols støtte til bygdeorganisering, fikk ingen støtte fra noen andre ved siste budsjettbehandling!