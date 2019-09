«Miljøpartiet De Grønne ønsker å støtte opp om lokalt næringsliv. Vi ønsker velkommen alle småprodusenter som vil dyrke sunn mat»

Leserinnlegg

Jeg fulgte VOL sin politiker debatt på Sortland forrige uke. Det var gledelig å høre at nesten alle partiene i Sortland kommune nå vil sette fokus på miljø. Det trenger vi virkelig, etter at kommunens vedtatte Klima og energiplan har ligget i en skuff de siste 9 år.

Det var to ting som uroa meg ved debatten. Sittende varaordfører, og nå Senterpartiets ordførerkandidat kava seg opp for at hans mor definitivt ikke skulle ha en kjøttfridag i uka, der han mente hun ville spise grønnsaker fra Brasil. Da sitter jeg igjen med to spørsmål. Vet ikke Nordlund at det produseres grønnsaker i Sortland kommune? Betyr det at han ikke støtter kommunalt innkjøp fra lokalt næringsliv og småprodusenter, men i fullt alvor mener at Sortland kommune sine kjøkken kjøper sine grønnsaker fra Brasil?

Senterpartiets Torset hjalp representanten fra FRP med å skjønne forskjell på klima og vær, og ikke minst hvorfor klimaforskningen har hatt noen feilvurderinger tidligere. Men hans replikk om at vi trenger drøvtyggere for de er de eneste som kan beite i utmark, der kan vi ikke produsere grønnsaker, mener jeg var en skivebom. Klart vi ikke dyrker grønnsaker i utmark. Men det er heller ikke slik at all dyrkamark skal brukes til å produsere grovfôr for drøvtyggere slik at man får beita utmarka. Vi skulle brukt et langt større areal - også i Sortland kommune, på å dyrke grønnsaker og bær.

Hjemme har jeg dyrka over 40 forskjellige grønnsaker. Bare tre av dem har i år vært av typen som må stå i oppvarma drivhus, de fleste trenger det ikke. Jeg har heller ikke hatt behov for kunstgjødsel eller sprøytemidler utover vann iblanda grønnsåpe. Jeg synes det er trist at selv lokalpolitikere som brenner for miljø, ikke vet at det er mulig for Sortland kommune å bli langt mer selvforsynt enn vi er i dag. At vi faktisk kan produsere langt mer lokale, ureiste og sunne grønnsaker til våre innbyggere.

Jeg håper velgerne ser vi har et faktisk valg. Et valg om å tillate oss selv å ta vare på både kropp og natur. Å støtte opp om et lokalt og bærekraftig næringsliv. Å ha bønder som produserer både kjøtt, egg, melk og grønnsaker, på en måte som gjør at også generasjonene etter oss har jord å dyrke.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å støtte opp om lokalt næringsliv. Vi ønsker velkommen alle småprodusenter som vil dyrke sunn mat. Vi ønsker å legge til rette for at de eldre i kommunen får gode, sunne og velsmakende vegetabilske måltider, ikke bare kjøtt og fisk.

Alle mennesker fortjener sunn mat. Det er viktig at våre lokalpolitikere står på for å sørge for at de som ikke kan lage mat selv, får et fullverdig tilbud. Derfor ønsker vi i De Grønne at alle institusjoner i Sortland kommune skal tilby sine beboere ett vegetarmåltid i uka. Derfor mener vi også at alle barn skal ha tilgang på en skolehage der de lærer seg å dyrke egen mat og de skal få et gratis sunt måltid hver eneste skoledag.