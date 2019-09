– Enoksen har fullstendig rett

Leserinnlegg

I et innlegg her på VOL «vil ha grisen, men tåler ikke fisen» retter SV sin tredjekandidat Oddmund Enoksen kraftig skyts mot MDG og Rødt.

Han påstår at MDG ikke vil ha oppdrett i åpne anlegg, ikke vil fylle fjordene med gruveavfall og ikke vil ha vindturbiner i uberørt natur. Og han har helt rett.

En ting kunne han også nevnt, at MDG foretrekker grisen frittgående. I dag er bare 0,4% av slaktegrisene økologiske og så godt som ingen norske griser får noensinne se sola. Vi ønsker en mer dyrevennlig griseproduksjon.

Bakgrunnen for Miljøpartiet De Grønne sin politikk er at vi må ta vare på naturen. Fjorden og den uberørte naturen tilhører dem som kommer etter oss, og vi vil som kongen vår overlate gården i bedre stand enn da vi overtok den. Din datterdatters datter skal kunne spise ferske reker fra fjorden og din sønnesønn skal kunne leve av det havet gir han. Da trengs det langsiktig tenkning. Det finnes et grønt parti i Sortland der alle politikerene tar dette på høyeste alvor.