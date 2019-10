«Er Hadsel Høyre enig med egen regjering?»

Leserinnlegg

Statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen i dag forteller bl.a. hvor mye den enkelte kommune får i overføringer i 2020.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet argumenterer for at kommunene totalt sett blir rammet av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Regjeringspartiet Høyre hevder at kommunene får økte overføringer med regjeringens budsjett.

I Hadsel skal de samme partiene, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, slik det ser ut på nåværende tidspunkt, styre Hadsel de neste fire år. I denne sammenheng vil det bli interessant å se om Hadsel Høyre mener det samme som deres egen regjering når de skal argumentere for Hadselbudsjettet for 2020, eller vil Hadsel Høyre gå sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i kritikken av regjeringens politikk.

Ørjan Robertsen

MOS