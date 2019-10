«Klasseskillet i munnen»

Leserinnlegg

Regjeringens statsbudsjett inneholdt en rekke usosiale kutt. I den påfølgende debatten har statsråder tappert argumentert for at kutt i briller til barn eller arbeidsavklaringspenger for unge syke ikke bare er nødvendige, de er også bra for de som opplever kuttene. Mest imponerende er helseminister Bent Høie, som har presentert kuttet i stønaden til tannregulering for 10 000 barn som en gave til barna og foreldrene deres. Kuttet motvirker angivelig kroppspress og vil gjøre foreldrenes økonomi bedre.

Sannheten er at kategori C, som nå skal tas bort, defineres som barn med «klart behov» for tannregulering. Det kan dreie seg om plassmangel og store tannstillingsfeil som kan gjøre det vanskeligere å spise. Eller utstående tenner som øker risikoen for skade. Ingenting av dette er kosmetikk. Det finnes en kategori D, definert som «lite behov». Disse får ikke støtte til tannregulering.

Høie påstår også at foreldrene kommer til å spare penger på kuttet. Men en økt kostnad på 12.000 per barn merkes i de fleste familier som lever på en vanlig lønn. Hvis prisutviklingen var problemet kunne Høyre heller stemt for vårt forslag om et pristak for tannbehandling som mottar støtte, slik at ikke tannlegene kan ta hva de vil i betaling. Men det gjorde de ikke.

Hadde Høie kuttet i gruppen «klart behov», for å gi til de som trenger det enda mer, kunne vi kanskje trodd ham. Men også tannhelse for de utsatte gruppene er kuttet av denne regjeringen. De sparte i fjor hele 160 millioner ved å kutte støtten til personer med sterkt nedsatt evne til å ta vare på egne tenner. De som sliter med fysisk eller psykisk sykdom, eller har varig nedsatt funksjonsevne.

Arbeiderpartiet vil gå i motsatt retning. Vi vil utvide den offentlige tannhelsen, ved å begynne med de som har dårlig råd eller sykdom, og så gradvis gå over til en fullverdig offentlig tannhelse. Fordi klasseskillet ikke skal synes i munnen. Det eneste kosmetiske vi har sett i debatten til nå er hvor langt Høie vil gå for å sminke et budsjettkutt.