Leserinnlegg

Etter et møte på Kulturfabrikken sist fredag med foredrag om kurdernes situasjon gjennom historien fram til dagens situasjon, slo det meg: hva legger man i ordet terrorisme og hvilken effekt har det i dagens debatt? En stor del av kurdernes kamp for sine rettigheter er nemlig blitt stemplet som terrorisme.

Når vi hører ordet terrorisme, går det med rette kaldt nedetter ryggen vår. Ordet utløser automatisk forestillinger om ekstreme grusomheter mot uskyldige mennesker. Det forbindes med en grenseløs ondskap utført av grunnleggende onde mennesker i den ene hensikt å gjøre slutt på våre demokratier og våre verdier.

I min oppvekst var det slik at ordet kommunist av ledende politikere og media bare ble satt i forbindelse med negative situasjoner og hendinger. Over tid hadde dette den antakelig forventede effekt. Etter hvert dannet det seg en forestilling i allmuen om at en kommunist var et avstumpet menneske som nærmest var troende til «å spise små barn til frokost».

Nå er ikke min anliggende her å finne likheter og ulikheter ved disse to negativt belastede merkelappene. Men de har en viktig ting til felles, - forestillingene om dem hadde og har til hensikt å tåkelegge, grunngi og «rettferdiggjøre» aktiviteten til verdens overgripere. Gjennom å demonisere i stedet for å forklare visse begreper gjøres dem som rubriseres under dem, rettsløse, - og ethvert overgrep for å bekjempe dem oppleves nødvendig og akseptabelt .

Jeg våger den påstand at normale mennesker, - inklusive terroristene selv, ønsker å unngå den elendighet og de lidelser terroristanslag fører til. Men skal vi i framtida forhindre at så skjer, må vi ikke lenger finne oss i at overgriperne og deres lakeier får sitte med definisjonsmakta over verdens utfordrende fenomener. Da må vi basere oss på kunnskap og innsikt i videste forstand i stedet for å la oss idiotisere med forklaringer om en «ondskapens akse».

Men hva kan da logikken være bak at terroristene velger seg uskyldige menneskemengder som mål for sine grusomheter? Jo, kort sagt, du og jeg vurderes gjennom demokratiets mekanismer ansvarlige for det Erna Solberg mener og gjør, - og ikke gjør. Erna Solberg, hennes kumpaner og de interesser de står for, er beskyttet av systemer som gjør dem nærmest uangripelige direkte. Den eneste muligheten er kanskje å skremme vettet av deg og meg slik at vi får mobilisert vår tankevirksomhet og dermed vårt etiske fundament. I neste omgang kan det være håp om at demokratiene med vestens verdier velger ledere med et annet ansikt mot deres verden som i hundreår har vært en viktig del av fundamentet for vårt vellevnet.

Graden av grusomhet kan beskrives i omfang og karakter. Nå er det selvfølgelig ikke slik at grusomhet gjort av en part rettferdiggjør tilsvarende grusomhet hos en annen part. Men for å bli bevisst hulheta i taktikken med demonisering av visse grupper bare ved å vise til begåtte grusomheter, trengs ikke akkurat embetseksamen i historie. Ingen av de grusomheter som i dag blir tillagt selv IS, overgår de grusomheter, - hverken i omfang eller karakter, gjort av vestlige nasjoner i demokratiets navn opp gjennom historia til denne dag.

Terrorisme må forstås som de maktesløses eneste måte å føre krig på. Ei forutsetning for å få slutt på dette, er at vi iallfall viser vilje til en strategi mot en mer rettferdighet i verden!