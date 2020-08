«Breddeidretten kan også ivareta smittevernhensyn»

Leserinnlegg

Norge har siden mars håndtert koronasituasjonen på en ansvarlig måte, men som fryktet øker nå antall smittetilfeller når reiserestriksjoner har blitt opphevet. Samtidig har idretten gjennom hele perioden tatt sin del av ansvaret, med gradvis endring av rutiner i tråd med offentlige pålegg. Innen fotball har både barn, ungdom og elitespillere fått startet opp igjen, selvsagt med et like sterkt fokus på smittevern som ellers i samfunnet. Unntaket er alle over 20 år som ikke spiller på toppnivå – breddefotballen, «røkla», det store flertallet av norske seniorlag. Etter å ha ventet en lang sommer, kom i dag den nedslående beskjeden om at breddeidretten ikke får starte opp igjen likevel – datoen 1. september blir ikke det mange hadde håpet på.

Det er viktig og riktig at myndighetene tar den tilspissede smittesituasjonen på alvor, men er dette rett medisin? Hvorfor skal vi ikke ha tillit til at idrettslag og -utøvere skal være i stand til å ta smitterisiko på alvor, når man forventer at det skjer på de fleste andre områder? Skjenkestopp ved midnatt er et nytt tiltak som skal prøve å få bukt med smittepresset ved landets mange utesteder, men det er utallige eksempler på at store folkemengder fortsatt samles uten at myndighetene har kontroll. Mange har vært kritiske til dette breddeidrettsforbudet, med god grunn. Det oppleves som sterkt dobbeltmoralskt at damelag i 2. divisjon ikke skal få spille fotball, mens vi ser tett sammenstimling av mennesker på badestrender, på konserter, på privatfester.

Nedstenging av breddeidretten vil få alvorlige konsekvenser for mange idrettslag og fotballklubber i Nordland og landet for øvrig. Voksne idrettsutøvere rammes urettmessig hardt av regjeringens restriksjoner, og eksemplene i media på hvor feil dette treffer, har vært mange. Det er fullt mulig å ivareta nødvendige smittevernhensyn innen norsk breddeidrett, det er en utfordring folk vil og bør ta på alvor. Frafallet nedstengingen fører til, vil få større konsekvenser enn det tydeligvis tas høyde for i de vurderinger som er gjort. Jeg vil på det sterkeste anmode statsrådene om å revurdere dette forbudet, og heller se på hvilke tiltak som må på plass for å sørge for at breddeidretten kommer i gang igjen.